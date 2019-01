Parknot soll ein Ende haben: 500 neue Stellplätze für Fuchs-Mitarbeiter

Neue Parkplätze

Mehr Parkraum: Die Firma Otto Fuchs plant neue Parkplätze im Bereich Woeste.

Meinerzhagen - Innerhalb eines Jahrzehnts ist die Zahl der Mitarbeiter bei Otto Fuchs immens gestiegen. Was gut für die heimische Konjunktur ist, führt an anderen Stellen zu Problemen: Es fehlt an Parkplätzen. Jetzt will die Otto Fuchs KG Platz schaffen.