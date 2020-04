+ © Wilhelm-Langemann-Haus Freuen sich über Post von den Kindern: Pflegedienstleiterin Beata Karnik (links) und Sozialdienstleiterin Martina Hüttebräucker. © Wilhelm-Langemann-Haus

Meinerzhagen – Ostern im Seniorenheim – unter normalen Umständen ein Höhepunkt im Jahresablauf. Im Wilhelm-Langemann-Haus an der Meinerzhagener Mühlenbergstraße wird das auch 2020 so sein, allerdings ganz anders. Denn: Sicherheit geht in Zeiten der Pandemie vor, auch wenn es um Ostern geht.