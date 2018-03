Karfreitag und Ostern haben den Menschen immer noch etwas zu sagen

+ © Jürgen Beil Das Kreuz steht Karfreitag im Mittelpunkt. Auch Pastor Peter Winterhoff wird in der Evangelischen Kirche Valbert an den Feiertagen traditionell auf aufwendige Dekorationen wie Blumenschmuck verzichten. Das ist zu Ostern üblich. © Jürgen Beil

Meinerzhagen - Es geschah vor fast 2000 Jahren: Jesus wurde ans Kreuz geschlagen. Der qualvolle Tod von Gottes Sohn ist Anlass, dass Christen in aller Welt an Karfreitag an diesen Tag denken.