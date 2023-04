Osterkirmes soll nächstes Jahr größer werden

Von: Sarah Lorencic

Mit Süßigkeiten versorgt wurde man von Tobias Peters, der mit seiner Frau sowie Tochter Mia vor Ort war. © Lorencic, Sarah

Kam die Sonne raus, kamen auch die Menschen auf die erste Osterkirmes. Klein, aber fein war die Veranstaltung auf dem Otto-Fuchs-Platz, die für Kinder gedacht war. Nächstes Jahr soll sie etwas größer werden.

Meinerzhagen – Dafür, dass es die erste Osterkirmes war, war sie gut, sagt Heinz-Jürgen Aufermann, der die Veranstaltung in Kooperation mit Stadt und Stadtmarketingverein auf die Beine gestellt hatte. Aufermann selbst war mit seinem Kinderfahrgeschäft vor Ort, seine Nichte Sandy Peiffer verkaufte Crêpes und auch das Entenangeln ist Teil der großen Schausteller-Familie.

„Wir kommen nächstes Jahr gerne wieder“, sagt Heinrich Kremer vom Entenangeln. „Es dauert, bis sich so eine Veranstaltung einbürgert“, sagt er zu den Besucherzahlen, die besser hätten sein können. Darauf hoffen die Schausteller für nächstes Jahr, denn sie selbst haben sich sehr wohl in der Stadt gefühlt. „Alle waren sehr freundlich“, sagt Sohn Collin Kremer. „Das ist nicht immer so.“ Neu in Meinerzhagen war auch Tobias Peters mit seinem Süßigkeitenstand. Er war „ganz begeistert“ und kommt „definitiv wieder“.



Heinz-Jürgen Aufermann ist mit dem Auftakt der Veranstaltung zufrieden. © Lorencic, Sarah

Der beste Tag sei der Ostermontag gewesen, sagen alle unisono. Aber auch Samstag und Sonntag sei einiges los gewesen. „Wir wollen uns nicht beschweren“, sagt Heinz-Jürgen Aufermann und hat bereits Pläne fürs nächste Jahr. Dann möchte er gerne ein weiteres Fahrgeschäft für Kinder aufstellen und auch einen Clown, der die Familien bespaßt. „Die Veranstaltung hat Potenzial“, meint der Schausteller. Dass die Essensstände nicht so gute Umsätze machen konnten, sei dem Osterfest geschuldet. „Die Nester waren gut voll“, sagt Sandy Peiffer vom Crêpes-Stand und lacht.

Die Besucher kamen vom Mittagessen und gingen nach Hause zum Kuchenessen. André Kattwinkel, der mit zwei Ständen sowohl für Currywurst und Pommes als auch Getränke sorgte, zeigte sich dennoch zufrieden. Unterstützung hatten die Schausteller, weil ihnen die Platzmiete erlassen und bei den Stromkosten entgegen gekommen wurde, wie Aufermann sagt und sich darüber freut. Städte wie Meinerzhagen haben den Schaustellern in Coronazeiten schon sehr geholfen, als sie kleine eingezäunte Kirmessen stattfinden lassen haben. „Ohne hätten wir es nicht geschafft.“ Jetzt wollen die Schausteller mit der Familien-Osterkirmes auch etwas zurückgeben und Leben in die Stadt bringen.