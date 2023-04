Osterkirmes auf dem Otto-Fuchs-Platz

Familie Klewer nutzte das Osterwochenende, um gemeinsam einen Ausflug zur Kirmes zu machen. © Laura Hahn

Am Osterwochenende und noch bis diesen Dienstag findet die Kinderkirmes in Meinerzhagen statt.

Meinerzhagen – „Auf geht’s nach Thurgoland und dann biegen wir rechts um die Ecke ab nach Schlumpfhausen“, dröhnte es aus den Lautsprechern des bunten Kinderkarussells auf dem Otto-Fuchs-Platz. Am Osterwochenende veranstaltete die Stadt Meinerzhagen zum ersten Mal eine kleine Osterkirmes. Betreut wurden die Buden und Fahrgeschäfte von der Schausteller-Familie Aufermann.

Zwar war die Kirmes zum Auftakt nicht stark besucht, aber für die Schausteller kein Grund zur Besorgnis. „Für das erste Mal ist das in Ordnung. Es ist immer ein bisschen was los und es muss sich ja erst mal herum sprechen, dass an Ostern auch eine Kirmes hier stattfindet“, erzählte Marita Cremer-Peiffer, Mitglied des Kirmes-Teams. Bekannt in Meinerzhagen und Umgebung sind bisher vor allem die größeren Pfingst- und Herbstkirmes-Veranstaltungen, die ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Schausteller-Familie Aufermann organisiert werden. „Es wäre schön, wenn die Osterkirmes jetzt auch jedes Jahr stattfindet“, sagte Cremer-Peiffer. „Ich bin da zuversichtlich“, fügte sie hinzu, während sie einen Crêpe zubereitete.

Die Besucher der Kirmes freuten sich über einen Stand, der süße Leckereien wie zum Beispiel Crêpes und Zuckerwatte im Angebot hatte. © Laura Hahn

Neben Crêpes konnten sich die Besucher über weitere Leckereien wie gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Eis und Lebkuchen freuen. Für Herzhaftes wie Pommes frites, Currywurst, Bratwurst, Backfisch in Brötchen und andere Köstlichkeiten sowie Getränke, sorgte Kattwinkels Event Service. Die älteren Kirmesbesucher ließen sich ein frisch gezapftes Bier schmecken. Stehtische und Sitzmöglichkeiten luden zum Verweilen ein. Doch die kleinsten Bürger nahmen ihre Plätze auf einen Zirkuspferd, in einem Feuerwehrauto oder auf einem großen Schwan ein. Zu fröhlicher Musik im Hintergrund drehten sie ihre Runden auf dem Kinderkarussell und dem Kettenflieger.

Danach ging es zumeist weiter zum Entenangeln. Hierfür bekamen die Kinder kleine Körbe, in denen die Plastik-Entchen gesammelt wurden, die mit einer Angel eingesammelt wurden. Zwischen vielen Gewinnen durften sich die erfolgreichsten kleinen Angler etwas Schönes aussuchen. Einen Hauptgewinn gab es aber für jeden. Insbesondere Familien nutzten den Osterspaß und die Rückmeldungen von Klein und Groß fielen durchweg sehr positiv aus. Auch das Wetter spielte das gesamte Wochenende über bestens mit. So bleibt nun noch abzuwarten, ob es auch im kommenden Jahr wieder eine Osterkirmes neben der Stadthalle geben wird.

Von Laura Hahn