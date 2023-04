Alle Osterfeuer in Meinerzhagen auf einen Blick

Von: Simone Benninghaus

Ob der Osterhase sich auch beim Osterfeuer zeigt? Archi © Benninghaus

Meinerzhagen – Osterfeuer gehören als Tradition zu Ostern genauso wie die Eiersuche. Am bevorstehenden Osterwochenende werden auch wieder zahlreiche Osterfeuer in und um Meinerzhagen entfacht, wo sich Gruppen, Vereine oder Nachbarschaften zum gemütlichen Beisammensein treffen.

Löschgruppe Lengelscheid lädt ein

Hier ein Überblick über die Feuer, zu denen eingeladen wird: Die Löschgruppe Lengelscheid lädt für Karsamstag, 8. April, zum Osterfeuer ein. Die Veranstaltung findet wie in der Vergangenheit auf dem Bolzplatz in Wiebelsaat statt. Dort wird das Feuer bei Anbruch der Dunkelheit entzündet. Für Speisen und Getränke sei gesorgt, heißt es aus Kreisen der Organisatoren.

Osterfeuer in Eseloh

Auch in Eseloh wird wieder ein Osterfeuer entzündet. Die Dorfgemeinschaft lädt hierzu für Samstag, 8. April, ein. Bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 20 Uhr, wird das Feuer Auf der Trift, einer Anhöhe nahe des Ortes, entfacht. Die Besucher können das Schauspiel bei Grillwurst und Getränken verfolgen. Als besonderer Gast hat sich auch der Osterhase angekündigt.

Osterfeuer brennt in Vorderhagen

Die Osterfeuergemeinschaft Haan lädt für Ostersamstag, 8. April, ebenfalls zum Osterfeuer ein. Gegen 20 Uhr soll das Feuer in Vorderhagen – am Ortseingang aus Richtung Valbert wird es nicht zu übersehen sein – angesteckt werden. „Es gibt warme und kalte Getränke sowie Grillwürstchen und Currywurst“, laden die Veranstalter ein. Wer brennbares Material wie etwa Strauchwerk abzugeben hat, kann sich bei Tobias Czentina unter der Rufnummer 01 71/4 51 17 67 melden.

Löschzug Meinerzhagen lädt ein

Eine der größeren Osterfeuerveranstaltungen findet auf dem Schützenplatz statt. Hier lädt der Löschzug Meinerzhagen ein: Nach drei Jahren Pause freuen sich die Veranstalter darüber, das Traditionsfeuer wieder anbieten zu können. Ab 18.30 Uhr soll es dann auch diverse Kaltgetränke, Göran und Bratwürstchen geben. Das Feuer soll mit Beginn der Dämmerung angezündet werden. Der Löschzug weist darauf hin, dass der Verzehr von selbst mitgebrachten Getränken verboten ist.

Osterfeuer und Eierfeier

Auch am Ostersonntag, 9. April, wird noch ein Feuer entfacht, dann in Hunswinkel: Listertaler Osterfeuer und Eierfeier – hierzu lädt der Prinzenclub des Schützenvereins Zur Listertalsperre ein. Auf dem Platz neben der Listerhalle in Hunswinkel wird das Feuer angezündet. Damit aber nicht genug, denn zugleich findet in der Listerhalle wieder die Eierfeier statt. Das bedeutet „Party non stop“ mit DJ Dave Curtis und der Licht- und Musiktechnik der Valberter Rockfabrik. Der Eintritt ist frei.

Um die Verpflegung in fester Form kümmert sich Martin Ackerschott mit seinem Partyservice, die Mitglieder des Prinzenclubs halten die Getränke bereit. Sie werden auch schon am Tag vor dem Feuer beim Aufbau aktiv und fahren dabei durch Hunswinkel und Umgebung, um Holzschnitt für das Feuer zu sammeln. Wer etwas abzugeben hat, kann dies bei Patrick Licht anmelden. Erreichbar ist er unter Tel. 0151/17 66 97 11.