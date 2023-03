Osterfeuer: Vorschriften und erster Termin

Von: Simone Benninghaus

Die Dorfgemeinschaft Haan lädt für Ostersamstag zum Osterfeuer nach Vorderhagen ein. Für den Aufbau wird brennbares Material gesammelt, die Veranstalter hoffen dabei auch auf „Holzspenden“. © MZ-Archiv

Schon seit vielen Jahrhunderten wird an Ostern von Christen und Nichtchristen das Osterfeuer angezündet.

Meinerzhagen/Valbert – Ursprünglich ist dies ein germanischer beziehungsweise heidnischer Brauch. Osterfeuer gelten aber auch als Tradition, um den Winter offiziell zu verabschieden oder auszutreiben und gleichzeitig den Frühling einzuläuten. Früher wurde die Asche anschließend noch auf den Feldern verstreut, um diese für die kommende Saison fruchtbar zu machen. Heute dienen die Osterfeuer vor allem der Geselligkeit. Das gilt auch für die Osterfeuer, die auf Meinerzhagener Stadtgebiet wieder lodern werden.

Gesetzliche Vorgaben sind zu beachten

Wer dem Osterfeuer-Brauch nachkommen möchte, sollte jedoch einige gesetzliche Vorgaben beachten. Darauf weist die Stadt Meinerzhagen hin, die darum bittet, folgende Regelungen zu berücksichtigen: So sei nach den Vorschriften des Landes-Immissionsschutzgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen das Verbrennen von Gegenständen im Freien untersagt, soweit die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit hierdurch gefährdet oder erheblich belästigt werden können, teilt die Verwaltung in ihren Hinweisen mit, die auch auf der städtischen Homepage zu finden sind. Ausnahmen von diesen Verboten können für die sogenannten Brauchtumsfeuer, worunter auch die Osterfeuer fallen, zugelassen werden. „Ein Osterfeuer ist dann ein Brauchtumsfeuer, wenn es von Glaubensgemeinschaften, Organisationen oder Vereinen ausgerichtet wird und im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung für jedermann zugänglich ist“, wird weiter über die gesetzlichen Regelungen informiert. Nicht als Osterfeuer gelten demnach solche Feuer, die lediglich der Beseitigung pflanzlicher Abfälle dienen. Solche Feuer seien auch in der Osterzeit verboten.

Kleintiere müssen geschützt werden

Die Stadt Meinerzhagen weist in diesem Zusammenhang weiter darauf hin, dass für ein Osterfeuer nur pflanzliche Abfälle wie Stroh, Schlagabraum, Baumschnitt, Heckenschnitt oder ähnliches verwendet werden dürfen. Auf keinen Fall dürfen Altreifen oder behandelte Materialien wie Papier, Möbel oder Jägerzäune verbrannt werden.

Zum Schutz von Kleintieren ist das Material frühestens zwei bis drei Tage vor dem Verbrennen aufzuschichten oder bereits aufgeschichtetes Material umzuschichten. Bei starkem Wind darf das Feuer nicht angezündet beziehungsweise muss sofort gelöscht werden, um ein Waldbrandrisiko zu minimieren.

Osterfeuer müssen angemeldet werden

Innerhalb der Wohnbebauung sind Osterfeuer nicht zulässig. Außerdem sind folgende Sicherheitsabstände einzuhalten: Die Osterfeuer dürfen nur in einem Abstand von 100 Metern von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden aufgebaut werden, der Abstand zu sonstigen baulichen Anlagen und öffentlichen Verkehrsflächen muss 25 Meter betragen, von befestigten Wirtschaftswegen muss er zehn Meter betragen.

Ganz wichtig: Das Abbrennen eines Osterfeuers ist der Stadt Meinerzhagen bis spätestens mittwochs vor Ostern unter Angabe von Verbrennungsort und -zeit anzuzeigen. „Dabei ist ein verantwortlicher Ansprechpartner mit telefonischer Erreichbarkeit auch während der Veranstaltung zu benennen“, erläutert die Verwaltung und weist darauf hin, dass stichpunktartige Kontrollen durchgeführt werden, ob die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Für das Gebiet der Stadt Meinerzhagen werden Anmeldungen von Osterfeuern unter den Rufnummern 0 23 54/7 72 31 von Steffen Kohl und 0 23 54/7 72 38 von Markus Bülow entgegengenommen.

Osterfeuer in Vorderhagen

Ein Osterfeuertermin steht bereits fest. So lädt die Osterfeuergemeinschaft Haan für Ostersamstag, 8. April, zum Osterfeuer ein. In der Abenddämmerung gegen 20 Uhr soll das Feuer in Vorderhagen – am Ortseingang aus Richtung Valbert wird es nicht zu übersehen sein – angesteckt werden. „Es gibt warme und kalte Getränke sowie Grillwürstchen und Currywurst“, laden die Veranstalter ein, die sich auf den Besuch von Jung und Alt freuen.

Brennbares Material wird gesucht

Um das Osterfeuer in gebührender Größe aufbauen zu können, sammelt die Osterfeuergemeinschaft Haan wieder gegen Spenden an brennbarem Material im Raum Valbert und der näheren Umgebung. Abgeholt wird brennbares Material wie beispielsweise Strauch- und Astwerk aus dem Garten sowie unbehandeltes Holz ohne Lack und Nägel. Nicht abgeholt werden dagegen alte Möbel oder Paletten. Ladestellen können bei Tobias Czentina unter folgender Rufnummer angemeldet werden: 01 71/4 51 17 67.