Großer Familientag in Valbert

Von: Gertrud Goldbach

Teilen

950 Jahre Valbert: Vollen Einsatz zeigten die Kinder bei der Taekwondo-Vorstellung. © Goldbach

950 Jahre Valbert. Drei Tage lang begingen die Valberter ihr Ortsjubiläum.

Valbert – Wie ein kleines Volksfest war der Festtagssamstag. Die Ebbehalle war bis restlos besetzt, und um die Attraktionen versammelten sich viele Valberter. Dieser gab es viele – vor und in der Ebbehalle.



Während draußen sich viele Besucher bei der Waldschule die einheimischen Tiere zeigen und erklären ließen, versteigerte Dominik Busch vom Valberter Schützenverein in der Ebbehalle die Jubiläumstorte. 61 Euro brachte sie ein, und die glückliche Torteneigentümerin wurde Isabell Malytczuk. Sie war eine der eifrigsten Bieterinnen. „Ich habe die Torte im Internet gesehen. Sie gefiel mir so gut, dass ich sie unbedingt haben wollte. Ich selbst kann nicht so gut backen, und genießen will ich sie mit Freunden und Nachbarn“, so Isabell Malytczuk überglücklich nach dem Zuschlag.



Das Programm am Samstag war ein eindeutiges Familienprogramm. So waren viele Kinder beim Jugendzentrum zu finden, die dort Enten angelten, mit Bällen warfen oder auf eine riesengroße Dartscheibe mit Klettband einen weichen Fußball schossen, der dann an der Scheibe haften blieb.

In der Sektbar hatten die Veranstalter eine Kinderdisco eingerichtet, wo die Jüngsten tanzen, aber auch Luftballons durch den Raum hüpfen lassen konnten. Klar, dass es hier schummeriger war als in der Ebbehalle – das gehört nun mal zu einer richtigen Sektbar.



In der Ebbehalle selbst saßen viele Erwachsene bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen und hörten Helmut Eckern und Thomas Pätzold bei einem Ausflug in Valberts Vergangenheit zu. Deren Vorträge wurden von vielen historischen Fotos begleitet.



Besonders voll wurde es in der Ebbehalle bei den Auftritten der Dance For Kids der TSG Valbert und einer Taekwondo-Vorführung. Viele Eltern und Angehörige umringten die Bühne dicht gedrängt und filmten den Auftritt ihrer Kinder mit.



Auch vor der Ebbehalle war es interessant. Hier hatten Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, Greifvögel aus der Nähe zu betrachten und auch zu streicheln. „Die Vögel sind es von klein an gewöhnt, dass viele Menschen um sie herum sind“, gab eine der Falknerinnen an, „sie haben keine Angst, wenn Kinder sie vorsichtig streicheln.“



Es war ein rundherum gelungenes Festprogramm, das Lust auf den Höhepunkt am Sonntag machte.