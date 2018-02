+ © Th omas Krumm Viel Freude und Anerkennung erntete Organist Dmitri Grigoriev am Sonntag nach einem außergewöhnlichen Konzertauftritt in der Jesus-Christus-Kirche in Meinerzhagen. © Th omas Krumm

Meinerzhagen - Viel Freude und Anerkennung erntete Organist Dmitri Grigoriev am Sonntag nach einem außergewöhnlichen Konzertauftritt in der Jesus-Christus-Kirche in Meinerzhagen.