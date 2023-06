Open-Air: Musiktreff feiert Premiere 2023

Teilen

Die Kiersper Band Strum out spielte zum zweiten Mal auf dem Meinerzhagener Musiktreff. © Laura Hahn

Meinerzhagen – Ob „It´s my life“ von Bon Jovi, „Pocahontas“ von Annen May Kantereit oder „Rote Lippen soll man küssen“ von Cliff Richard: Die Kiersper Band Strum out sollte beim ersten Meinerzhagener Musiktreff am Mittwochabend den Musikgeschmack von fast jedem getroffen haben.

„Wir haben keine Lieblingsrichtung. Wir spielen alles. Country, Oldies, Rock, Schlager, alles“, erzählte Frontsängerin Patrizia Camassa. Das spiegelte sich auch im Publikum wider. Ob Familien, Paare oder Freundesgruppen – die vom Stadtmarketing organisierte Auftaktveranstaltung wurde sowohl von Alt und Jung sehr gut besucht. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Frontsänger Tim Gijbels, „letztes Jahr waren es nur 30 bis 40 Leute.“



2022 waren sie zum ersten Mal beim Musik-Treff dabei und spielten den Auftakt in strömendem Regen. Doch dieses Mal hatte das Wetter mitgespielt und auch ein paar Regentropfen konnte das Publikum nicht verscheuchen.



Die Veranstaltung war gut besucht. Umso später der Abend, umso Meinerzhagener füllten den Otto-Fuchs-Platz. © Laura Hahn

Musikalisch setzt die Cover-Band auf eine eigene Note. „Wir covern die Lieder nicht einfach nur, sondern uns ist es wichtig, eine eigene Version daraus zu machen“, erklärte Gijbels. Auch die Meinerzhagener durften ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Für das Duett „Im Wagen vor mir“ traute sich Michaela aus Lengelscheid auf die Bühne. „Der Sauerländer braucht ja immer etwas länger, um warm zu werden“, lachte Gijbels, doch im Laufe des Abends entwickelte sich die Fläche vor der Bühne zu einer Tanzfläche.



Auch dursten und hungern musste niemand während des Abends. Für das leibliche Wohl sorgte der Kattwinkels Eventservice. Zudem war der Gasthof Bittner mit Eis aus eigener Herstellung vertreten.



Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, darf sich freuen. Denn der Musik-Treff findet jeden Mittwoch im Juni von 18.30 bis 22.00 Uhr auf dem Otto-Fuchs-Platz statt. Nächste Woche, am 14. Juni, geht es weiter mit dem Duo „Ich & Du“. Anschließend, am 21. Juni, spielt die Band „Ohne Yoko“ und den Abschluss, am 28. Juni, machen „Jule, Papa & the Greyheads“.

von Laura Hahn