Open-Air-Kino auf dem Otto-Fuchs-Platz

Meinerzhagen - Filme statt Fußball, Witz und Spannung statt Pleiten, Pech und Pannen bei der Fußball-WM in Russland. Wo die Meinerzhagener eigentlich gemeinsam Jogis-Fußballern bei Live-Übertragungen die Daumen drücken wollten, heißt es nun am Mittwoch, 4. Juli, „Sommerkino“.

Kurzfristig konnte eine Idee umgesetzt werden, die es nun ermöglicht, die große LED-Leinwand auf dem Otto-Fuchs-Platz samt der Übertragungstechnik auch nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft weiter zu nutzen. Schließlich habe sich die Leinwand bestens bewährt. Los geht es am Mittwoch, 4. Juli, ab 17 Uhr mit einer Familienkomödie und einem Action-Spektakel.

Das schnelle Ausscheiden ist für Meinerzhagen doppelt schade, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt gab es ein großes Public Viewing auf dem neuen Otto-Fuchs-Platz. „Eine Aktion, die hervorragend ankam, war der Platz zu allen drei Vorrundenspielen bis zum Ausscheiden doch prall gefüllt, und so standen viele Meinerzhagener das WM-Leid gemeinsam durch“, blicken die Organisatoren von der Stadt zurück.

Internationale Stars statt deutscher Kicker

Jetzt wollen sie aber weitermachen: Anstelle der deutschen Kicker werde es also ab sofort internationale Stars zu sehen geben: „In Kooperation mit dem Kinobetreiber der City-Lichtspiele Meinerzhagen präsentiert die Stadt Meinerzhagen gemeinsam mit der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen das große Meinerzhagener Sommerkino. Es werden Filme für Große, Kleine und die ganze Familie gezeigt.“

Den Anfang macht am Mittwoch um 17 Uhr ein tapsiger Bär mit Herz und Marmeladenbrot: „Paddington 2“, die Fortsetzung des erfolgreichen Streifens um den keinen Bären, der in London sein Glück findet, wird dann gezeigt.

Alle Zuschauer seien eingeladen, es sich mit Picknick-Decke, mit Sitzsäcken, Stühlen und Kissen vor der Leinwand gemütlich zu machen. Für Speisen und Getränke sorgt der Chor Mixt(o)ur mit Würstchen, Pommes und Getränken, für den süßen Hunger steht ein Eiswagen bereit.

Im Anschluss an „Paddington 2“, der keine Alterbeschränkung hat, folgt am Mittwoch ab 19 Uhr mit „The Commuter“ ein Mystery-Drama mit Liam Neeson in der Hauptrolle für alle Action-Freunde ab 12 Jahren. Wie es nach der heutigen Open-Air-Kinopremiere weitergeht, werde sich kurzfristig entscheiden.

„Das Organisationsteam bittet daher darum, immer wieder auf der Internet-Seite der Stadt Meinerzhagen und in der Meinerzhagener Zeitung nachzuschauen. „Es ist einfach toll, dass die Leinwand zu den Fußball-Spielen bereits so gut angekommen ist. Umso schöner ist es jetzt, dass nach dem frühen Aus der deutschen Nationalmannschaft so viele Meinerzhagener an einem Strang ziehen und das Sommerkino möglich machen“, freut sich auch Bürgermeister Jan Nesselrath und fügt hinzu: „So haben wir uns die Nutzung des neuen Stadtplatzes gewünscht.“