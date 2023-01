On-Demand in Meinerzhagen: Hoffen auf viele Nutzer

Von: Frank Zacharias

Auch in Valbert fahren Busse: Aber von einer wirklich guten Anbindung nach Meinerzhagen kann keine Rede sein. „Meinerzhagen on demand“ soll Abhilfe schaffen. © Zacharias, Frank

Valbert – Einfach einen Bus ordern – zu einem Haltepunkt der Wahl: Das ist „Meinerzhagen On Demand“, ein Projekt, mit dem kleinere Ortschaften an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden werden sollen. Als Fallbeispiel soll dabei Valbert dienen, für das der Kreis zusätzliche Fördermittel erhält.

Meinerzhagen/Valbert - Nach Verhandlungen mit dem Land hat Düsseldorf die 75-prozentige Förderung sichergestellt, obwohl der ursprünglich geplante Kostenrahmen um 480 000 Euro überschritten wird – es hatte sich nur ein Anbieter für dieses ansonsten vom Märkischen Kreis finanzierte Projekt beworben.

Petra Gossen, SPD-Kreistagsabgeordnete aus Valbert, hofft jetzt aber auch auf die Akzeptanz dieses „zukunftsweisenden Projekts“ in der Bevölkerung. Das Projekt sei für den ländlichen Raum mit seinen Außenbereichen ein wertvoller und wichtiger Fortschritt in der Mobilität, so Gossen. „Wir haben uns sehr für das Zustandekommen dieses Projekts stark gemacht, um den Bürgerinnen und Bürgern den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zugänglich und nutzbar zu machen. Wichtig ist nun, dass dieses neue ,On-demand-Verkehrsangebot‘ auch gut angenommen wird, damit aus dem Projekt eine dauerhafte Qualitätssteigerung für die Menschen in den ländlichen Außenbereichen werden kann.“

Vorgesehen sei ein Projektstart bereits Ende März/Anfang April 2023. Mit erklärenden Informationen wie Flyern und diversen Informationsveranstaltungen vor Ort wolle der Märkische Kreis das „On-demand-Verkehrsprojekt“ bekannt machen. Der Plan: Es sollen Neun-Sitzer-Busse von VW eingesetzt werden, die von den Nutzern via App oder Telefon zwischen 5 und 24 Uhr für eine Fahrt von Valbert nach Meinerzhagen angefordert werden können. Dabei sollen nicht nur die bekannten Bushaltestellen, sondern auch „virtuelle“ Haltepunkte angefahren werden. Möglich wäre auch eine Vorbestellung zu bestimmter Zeit oder auch eine dauerhafte Bestellung des Angebots, etwa durch Schülerinnen und Schüler, wie Kreis-Pressesprecherin Ulla Erkens im Oktober auf MZ-Anfrage erklärte.