Ohne Schutz bleiben Bank-Standorte dicht

Von: Sarah Lorencic, Ina Hornemann

Außer Betrieb und vollständig geleert: Die Geldautomaten an den Standorten der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen sind seit der Sprengung eines Automaten einer Volksbank in Kierspe außer Betrieb – und das bleiben sie auch so lange, bis man sich für eine Schutzmaßnahme entschieden hat. © Lorencic, Sarah

Das Bundeskriminalamt geht für das vergangene Jahr von einem Höchstwert an gesprengten Geldautomaten aus. Man rechne mit rund 500 versuchten und vollendeten Geldautomatensprengungen in Deutschland. Die jüngsten Fälle bei der Volksbank Märkischer Kreis sowie bei der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen sind zum Glück schon einige Jahre her. Beide Geldinstitute haben allerdings die Gefahren engmaschig im Blick. Vor allem, weil es in Kierspe im Januar und Februar zu gleich zwei Automatensprengungen kam.

Märkischer Kreis – Standortanalysen führen sowohl Volksbank als auch Sparkasse regelmäßig durch – „auch in Zusammenarbeit mit den Kriminalbehörden“, betonen Pressesprecher Benjamin Sekavcnik (Volksbank) und Yvonne Heuel (Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen). Im Blick sind dabei vorwiegend Geldautomaten an verkehrsgünstigen Stellen, die Tätern für „schnelle Nummern“ gelegen sind.

Beide heimische Geldinstitute sind an Standorten mit hohem Gefährdungspotenzial bereits dazu übergegangen, Foyers nächtlich ganz zu schließen, sodass auch der Bankkunde mit seiner Karte keinen Zugang mehr zu den Automaten hat. „Wir haben uns da an den Handlungsempfehlungen des Landeskriminalamts orientiert“, berichtet Benjamin Sekavcnik.

Zu viel Risiko: Über der Filiale an der Birkeshöh sind Wohnungen. © Lorencic

Die räumlichen Gegebenheiten der Geldautomaten gestalten sich indes unterschiedlich. Über manchen Standorten befindet sich Wohnraum, andere Automaten sind komplett von Geschäftsräumen umschlossen.

Drei Standorte hat die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen seit der Automatensprengung in Kierspe geschlossen. Das soll so nicht bleiben, sagt Yvonne Heuel im Gespräch mit unserer Redaktion. Allerdings bleiben die Standorte so lange geschlossen, bis man sich für eine Sicherheitsmaßnahme entschieden hat. Derzeit sei man dazu in Gesprächen sowohl mit der Versicherung als auch mit der Kreispolizeibehörde. „Wir sind noch in der Findungsphase“, sagt Heuel und bittet um Verständnis. Der Schutz gehe vor und man wolle auch den Vorgaben des Landeskriminalamtes gerecht werden.

„Einen hundertprozentigen Schutz gegen kriminelle Banden wird es nie geben, aber wir haben alle relevanten Themen und Möglichkeiten im Blick und in der Anwendung“, sagt Benjamin Sekavcnik.