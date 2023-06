Offizielle Einführung: Bistum geht neue Weg

Von: Gertrud Goldbach

Teilen

Gemeinsam erklärten die fünf Pfarrbeauftragten Pastor Patrick Schnell (vordere Reihe, von links nach rechts.), Holger Kappes, Pastor Gregor Myrda, Tina Bock und Ulrich Jatzkowski sich bereit, die Pfarrei gemeinsam zu führen. © Goldbach

Neue Wege geht das Bistum Essen ab jetzt in der katholischen Pfarrei St. Maria Immaculata mit seinen Gemeinden St. Marien in Meinerzhagen, St. Josef in Kierspe und St. Christophorus in Valbert.

Meinerzhagen/Kierspe – Nach dem Weggang von Pfarrer Peter Kroschewski bekommt die Pfarrei keinen neuen Priester, sie wird von Laien und Priestern gemeinsam geleitet werden. Zu den Laien gehört die Verwaltungsleiterin Tina Bock, deren halbe Stelle auf eine ganze Stelle aufgestockt worden ist sowie Holger Kappes aus Meinerzhagen und Ulrich Jatzkowski aus Kierspe. Patrick Schnell aus Plettenberg wird als moderierender Priester dem Team angehören sowie der bereits jetzt in der Pfarrei tätige Pastor Gregor Myrda. Offiziell eingeführt wurden alle fünf am vergangenen Samstag vom Generalvikar Klaus Pfeffer aus Essen.

„Mancher könnte denken, jetzt haben wir eine Notlösung mit weniger Priestern und dafür Laien“, moderierte Klaus Pfeffer den Einführungsgottesdienst an. „Wir im Bistum Essen sind überzeugt, dass wir neue Wege brauchen und auch umfassende Veränderungen. Wir müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen.“

So werden derzeit im Bistum unterschiedliche Modelle ausprobiert, in denen Ehrenamtliche aus den Gremien Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat die Verantwortung übernehmen. „Es gibt bereits in Altena eine Pfarrbeauftragte, die alleine die Geschicke der Gemeinde leitet“, berichtete Klaus Pfeffer weiter. In Essen-Frintrop leiten zwei Gemeindereferentinnen und ein moderierender Priester die Pfarrei und in Essen-Altenessen sprach der dort tätige Priester den Wunsch aus, mit einem Team aus Ehrenamtlichen zusammen zu arbeiten. „Wir machen die Erfahrung, dass dort, wo sich diese alternativen Formen eingespielt haben, sich dort positive Wirkungen entfalten“, so Pfeffer.

Erster Gratulant des neuen Pfarrleitungsteams war der stellvertretende Bürgermeister von Meinerzhagen Volkmar Rüsche. © Gertrud Goldbach

Was die fünf Verantwortlichen in Meinerzhagen bewegt hat, diese neue Aufgabe zu übernehmen, teilten sie der Gemeinde mit. Holger Kappes erhofft sich, dass die Gemeinde dem Team hilft, die Pfarrei zu führen. Tina Bock ist überzeugt, dass es gelingen wird, mit der Kompetenz aller die anstehenden Aufgaben zu meistern. Pastor Gregor Myrda antwortete mit seinem Primizspruch, der ihn bis jetzt getragen hat: „Wenn du es sagst, werde ich meine Netze auswerfen“, und Pastor Patrick Schnell gestand, dass er lange überlegt hat, dann ihn aber doch die persönliche Herausforderung der Aufgabe mit den ihm von früher bekannten Menschen überzeugt hat. Uli Jatzkowski bat die Gemeinde um Unterstützung und auch um Geduld, da sich das neue Team erst noch hineinfinden muss.

Der Akt, der die fünf Pfarrbeauftragten bevollmächtigte, ihre Arbeit aufzunehmen war in ihrer gemeinsamen Antwort auf die Frage zu ihrer Bereitschaft: „Ja, ich bin bereit. Im Vertrauen auf Gottes Hilfe und der Unterstützung aller Gläubigen nehme ich diesen Dienst an.“ Volkmar Rüsche, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Meinerzhagen, war der erste Gratulant. Er betonte, dass die Stadtverwaltung dem Team die volle Unterstützung bei allen gemeinsamen Themen zusicherte. Nach dem offiziellen Teil der Einführung trafen sich die Verantwortlichen und die Gemeindemitglieder im angrenzenden Jugendheim zu einem lockeren Zusammensein.