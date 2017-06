Offener Wandertag lockt 170 Wanderfreunde an

+ © Schliek Der Wandertag bot viel Bewegung für Mensch und Tier. Diese Gruppe ging die Strecke ab der Stadthalle mit ihren Hunden an. © Schliek

Meinerzhagen - Zuerst ein Stück durch die Stadt, dann hinaus in die Natur: Für die 45. Auflage des offenen Wandertages „Rund um Meinerzhagen“ hatten SGV-Vorsitzender Willi Müller und sein Team wieder zwei wunderbare Strecken ausgezeichnet. 170 Wanderfreunde machten sich am Sonntag zwischen 8 und 10 Uhr an der Stadthalle auf den Weg über die Goldstrecke (80 Teilnehmer, 24 Kilometer) und die Bronzestrecke (90 Teilnehmer, 12 Kilometer).