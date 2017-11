Zehn Jahre OGS Valbert

Valbert - Die Trommler ließen den Raum erbeben, Glückwünsche und Geschenke zauberten ein Lächeln auf die Gesichter der Gastgeber und die vielen Aktionen und das leckere Essen erfreuten die Besucher: Die Offene Ganztagsschule (OGS) Valbert feierte am Samstag das zehnjährige Bestehen.

„Ich bin so glücklich über die gute Entwicklung der OGS“, gestand die sichtliche aufgeregte Leiterin Jana Bischkopf. Sie bedankte sich bei den fleißigen Aktiven des Fördervereins, dem Kollegium der Ebbeschule, der Stadt Meinerzhagen, der Awo als Träger und natürlich „bei den tollen OGS-Kindern und deren Eltern“. Die OGS Valbert ist der Ebbeschule angegliedert. Deren Leiterin Christel Kalkowski gratulierte am Samstag beim Empfang in der Aula ebenso, wie Bürgermeister Jan Nesselrath, Fachbereichsleiter Heinz-Gerd Maikranz und Ortsvorsteher Hans Gerd Turck.

Vom Start der OGS im November 2007 erzählte Susanne Berndt. Sie hat die Einrichtung in den ersten sechs Jahren geleitet und koordiniert heute für den Awo-Unterbezirk dessen Schul-Betreuungsangebote. Mit gut 25 Jungen und Mädchen startete das Valberter Angebot im Keller der Ebbeschule, dem heutigen Werkraum. „Anfangs wurde unsere Arbeit durchaus kritisch begleitet“, so Susanne Berndt. Dank guter Kooperationspartner wie der Musikschule Volmetal, dem Jugendzentrum, der TSG Valbert und dem RSV Listertal sowie zusätzlicher ehrenamtlicher Unterstützung sei das Projekt aber hervorragend gestartet und sehr gut angenommen worden.

Auch Bürgermeister Jan Nesselrath wusste zu berichten, dass die Valberter vor zehn Jahren skeptisch auf die neue OGS geschaut hätten. „Aber wo Kritik ist, da ist auch Interesse. Und während die Kritik verstummt ist, besteht das große Interesse an der OGS weiterhin“, verwies der Ratsvorsitzende auf die äußerst erfolgreiche Entwicklung der Einrichtung.

Heute nutzen mehr als 40 Kinder aus allen vier Grundschuljahrgängen die Offene Ganztagsschule. Das sichert berufstätigen Eltern an allen Schultagen eine optimale Unterbringung des Nachwuchses in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. Auch an schulfreien Wochentagen sowie an vielen Ferientagen werden die Kinder von Jana Bischkopf und ihrem engagierten Team betreut. Zwei Gruppenräume sowie Werkraum, Bibliothek, Bewegungsraum, Turnhalle und Schulhof stehen zur Verfügung. Das Angebot reicht von der Hausaufgabenbetreuung über Kreativ- und Spielangebote bis zum Sportprogramm.

Das Fest am Samstag war hervorragend organisiert. Zum offiziellen Teil gehörte das flotte OGS-Lied. Die Kreativ-Kräfte Christine Sachs und Antje Klotzbücher hatten es mit den Jungen und Mädchen ebenso einstudiert, wie die mitreißenden Trommelrhythmen. Bastelangebote, Candybar und eine Fotoaktion gehörten zum anschließenden bunten Programm. Frische Reibeplätzchen, Waffeln und Köttbullar waren Bestandteil des sehr guten Verpflegungsangebots. Zum Abschluss führte die „Wodo Puppenbühne“ noch ein lustiges Kinderstück auf. „Wir sind für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt“, zeigte sich Leiterin Jana Bischkopf am Samstag rundum zufrieden. Einen kleinen Wunsch äußerte sie dann aber doch: „Gerade für die älteren Jungen wäre es sehr schön, wenn sich ein Ehrenamtlicher künftig um ein Fußballangebot kümmern könnte.“ Interessierte melden sich dazu einfach in der Ebbeschule.