Tag der offenen Tür bei der Awo 

Meinerzhagen - Die Awo Meinerzhagen feiert am Samstag Tag der offenen Tür im Awo-Treff an der Stadthalle.

Kulinarische Schwerpunkte setzt die Awo am Samstag, wenn ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür in den Awo-Treff an der Stadthalle eingeladen wird. An diesem Tag gibt es Krustenbraten mit Soße, Klößen und Sauerkraut, alternativ Leberkäse mit Kartoffelsalat und am Nachmittag Kaffee und Kuchen.

Kostenlose Notfalldose

Außerdem können alle Besucher eine „Notfalldose“ mitnehmen. Die wird im Kühlschrank aufbewahrt und soll mit dem jeweiligen Medikamentenplan des Besitzers bestückt werden. Ihr Inhalt kann Einsatzkräften im Notfall wichtige Informationen liefern. Das Team um den Awo-Vorsitzenden Rolf Puschkarsky (Foto) hält einige Exemplare für die Besucher bereit.