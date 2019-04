Not oder Bequemlichkeit? Der große Parkplatz-Report für Meinerzhagen

Dem Grunde nach gäbe es schon ausreichend Parkplätze - wenn viele Meinerzhagener Mitbürger kleinere Besorgungen mal zu Fuß oder Fahrrad bzw. Bus erledigen würden. Aber viele hätten am liebsten einen Drive-In-Aldi, damit sie ihr Auto gar nicht erst verlassen müssen... Und die rechnerische Zahl der Parkplätze hinter der Sparkasse sind reine Theorie, weil die Parkbuchten viel zu schmal sind. Selbst mit Kleinwagen kommt man zwar in die Parkbucht, aber dann nicht mehr aus dem Auto heraus. Also parken auf 6 Parkplätzen lediglich 4 - 5 Autos, damit man auch noch aussteigen kann.

Da stellt sich für mich die Frage, was ist eher abmahnungswürdig: als in Meinerzhagen wohnender Mitarbeiter auf Fuchs-Parkplätzen zu parken, oder das kurzzeitige Verlassen der Arbeit, um den Privat-PKW umzuparken? ;-)

Am Parkplatz Derschlager Straße gibt es alle zwei Stunden eine Runde

Parkplatzballett. Da tauscht dann Kollege A mit Kollege B den Parkplatz und stellt die Parkscheibe weiter. Und die Kollegen C-Z machen das gleiche. Der Parkplatz ist mittlerweile den ganzen Tag lang blockiert. Wer kurz in die Stadt will hat halt Pech. Ebenso die Anwohner oder Besucher der Kamp- und Hochstraße.

Der Parkplatz hinter der Stadthalle ist ab spätestens 8.00 Uhr morgens

komplett dicht. Die ganze Stadt ist zur Parkfläche von Fuchs geworden. Auf Anweisung dürfen die Meinerzhagener Mitarbeiter ja die firmeneigenen Parkplätze nicht mehr benutzen. Ansonsten – Abmahnung.

Ich tu mir den Stress nicht mehr an und fahre entweder kurz rüber nach

Kierspe zum Einkaufen oder wenn es ein bisschen ausgedehnter sein darf und ich noch einen Kaffee trinken will direkt in 20-25 Minuten nach Gummersbach. Da gibt es sogar noch richtige Geschäfte. Man könnte sogar mit dem Zug fahren, wenn denn nicht der Park and Ride Parkplatz in Meinerzhagen ständig zugeparkt wäre…