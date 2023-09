RB 25: Verlängerung der Bauzeit bis Frühjahr

Die Regionalbahn 25 wird an einzelnen Tagen nicht nach Köln fahren können. © Schröder, Daniel

Die Bauarbeiten dauern länger, das war bereits klar. Sollte die Fahrt nach Köln eigentlich im Dezember wieder möglich sein, wird es jetzt erst im Frühjahr soweit sein.

Lüdenscheid/Volmetal - Dass sich die Fahrt nach Köln mit der RB 25 weiter verzögern würde, war durch eine Nachfrage bei der Deutschen Bahn (DB) zum Stand vor zwei Wochen bereits zu vermuten, da es noch keinen Abrisstermin für die Aggerbrücke gab, die durch einen Neubau ersetzt wird.

Die Deutsche Bahn (DB) modernisiert auf der Strecke zwischen Lüdenscheid und Overath vier Brücken gleichzeitig. Drei Brücken – eine in Kierspe, die Volmebrücke in Lüdenscheid-Brügge und eine in Engelskirchen-Loope – liegen nach Angaben der DB im Zeitplan und werden zum Fahrplanwechsel im Dezember fertiggestellt. Die Bauarbeiten an der Brücke über die Agger in Engelskirchen-Loope verzögern sich, wie bereits angekündigt.

Abrisstermin für Brücke über Agger steht jetzt fest

Grund für die Verlängerung der Bauarbeiten für die Aggerbrücke war ein Planänderungsverfahren, für das gesicherte Erkenntnisse nach der Jahrhundertflut 2021 für besseren Hochwasserschutz eingeflossen sind. Das Verfahren ist inzwischen abgeschlossen und das Baurecht für die Bauarbeiten an der Brücke liegt vor. Zudem war ein Klageverfahren anhängig. Die DB startet in der ersten Oktoberwoche mit dem Abriss der alten Brücke. Nach dem Abriss der Brücke baut die DB neue Widerlager, auf die eine neue Stabbogenbrücke gelegt wird. Die Vormontage der Stahlbrücke aus Einzelsegmenten geschieht vor Ort. Um die Brücke hochwasserresilienter zu bauen, ist die Brücke ohne Mittelpfeiler konstruiert. So kann deutlich mehr Wasser unter der Brücke durchfließen.

Mit der Inbetriebnahme von drei der vier Brücken zwischen Lüdenscheid und Overath zum Fahrplanwechsel im Dezember verkürzt sich für die Fahrgäste der Ersatzverkehr mit Bussen auf den Streckenabschnitt zwischen Engelskirchen und Overath. Die Inbetriebnahme der Aggerbrücke plant die DB für Frühjahr 2024. Etwas mehr Gewissheit also jetzt für die Pendler, auch wenn es für Lüdenscheider und Volmetaler keine guten Nachrichten sind. Aufs Ungewohnte kommen die verhinderten Bahnfahrer aber nicht: Zuletzt fuhr die RB 25 nur sechs Monate in Folge wieder planmäßig – nachdem zuvor abermals Brückenarbeiten in Dieringhausen im Oberbergischen Kreis für drei Monate Streckensperrung gesorgt hatten.