Nur noch wenige Gäste: Kneipenwirtin kennt bessere Zeiten

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Erika Thomas, „Kuddel“ und Herbert Richarz lassen sich die „kühlen Blonden“ schmecken. Die Männer gehören zu den letzten Stammkunden. © Kortmann, Thilo

Die Stammgäste werden weniger und weniger in der Meinhardus Klause in Meinerzhagen. Erika Thomas möchte aber trotzdem als Wirtin weitermachen. „Solange die Kasse klingelt“, sagt sie.

Meinerzhagen – „Solange die Kasse klingelt“, sagt Erika Thomas auf die Frage, wie lange sie noch als Wirtin arbeiten möchte. Es ist Donnerstag, 16 Uhr. Es ist ruhig rund um das kleine, rote Backsteinhäuschen, der Meinhardus Klause in der Innenstadt. Ein wenig ist aber los, zwei Stammkunden trinken das eine oder andere „kühle Blonde“ am Tresen. Musik läuft noch keine, dafür ist noch keine Stimmung. „Freitagabend geht hier aber die Post ab. Das ist der beste Abend“, sagt Thomas, die hinter dem Tresen am Zapfhahn steht und ein frisches Pils zapft.

Gemischter geht auch gut

„Gemischter geht auch gut, Korn mit Pfläumchen“, sagt die 65-Jährige, während sich das Glas langsam mit dem goldgelben Hopfensaft füllt. Zu einem Preis, der auch an alte Zeiten erinnert; 0,2 Liter für 1,80 Euro. Aber die Zeiten für solche Kneipen wie die Meinhardus Klause sind gerade keine rosigen; „es stirbt so langsam aus. Ich hatte mal viel mehr Stammkunden. Die sterben weg und Neue kommen nicht nach“, sagt Thomas. Das habe verschiedene Gründe. Doch dazu später mehr.

Die Wirtin zapft immer noch gerne. © THILO KORTMANN

„Es sind jetzt nur noch fünf Stammkunden, damals hatte ich mal fast 30“, erklärt die Meinerzhagenerin. Wobei, fügt sie hinzu, ihr immer noch wenige Stammkunden, die ein paar Stunden blieben und dementsprechend auch konsumierten, lieber seien, als die, die nur ein paar Minuten blieben und kaum was verzehrten.

In Ruhe Pils trinken

„Hier kannste noch in Ruhe quatschen und dein Pils trinken. Hier kennt man sich“, sagt Stammkunde Kurt-Dietmar Wirth, Spitzname „Kuddel“. Und sein Thekennachbar Herbert Richarz findet: „Das ist hier die letzte richtige Kneipe weit und breit.“ Auch er erinnert sich an die goldenen Jahre an diesem Ort, der irgendwann zum Bierausschank wurde. „Ganz früher war die Klause mal ein Spielzeuggeschäft“, weiß Richarz. Wann genau, weiß er nicht mehr. Vom Spielzeugladen zur Kneipe ist es nicht weit, wie die Klause zeigt.

Große Familie

„So lange die Kasse klingelt, so lange mache ich noch weiter“, sagt Erika Thomas ganz im Stile einer Geschäftsfrau. Was solle sie zuhause, sie lebe alleine. Ihr Ehemann sei 2006 gestorben, „seitdem bekomme ich eine Witwenrente.“ 26 Jahre lang sei sie verheiratet gewesen, habe schon in einer Fabrik und als Putzkraft gearbeitet, „ich habe immer gearbeitet, auch in der Ehe.“ Wobei es heute auch Zuhause etliche Aufgaben gebe. Als Oma zum Beispiel kümmert sie sich um ihre vier Enkel und einen erst gerade geborenen Urenkel. Ein Bilderrahmen von dem Nachwuchs schmückt eine Wand in der Kneipe. Tochter Nicole hilft auch ab und zu mal in der Kneipe aus, „wenn ich mal krank bin. Kommt aber ganz selten vor. Nur einmal bislang“.

An der Hauptstraße 22 bewirtet Thomas seit elf Jahren. © Kortmann, Thilo

Die Kneipe sei ihr „Hobby, ihr Leben“. 1100 Euro Miete koste diese jeden Monat, aber es lohne sich noch immer, „sonst würde ich hier nicht stehen und zapfen“, sagt sie und lächelt. Solange die Kasse klingele, sei „alles in Butter“. Dann zapfe sie auch gerne – und das seit elf Jahren. Hier treffe sie immer noch täglich viele alte Bekannte, Freunde. Und das seit Beginn an. Erika Thomas ist eine, die anpackt, und das schnell. Als sie die Kneipe 2012 übernommen hat, sei die Unterbrechung nur sehr kurz gewesen. „Die hat am 25. Februar 2012 zugemacht und am 1. März hab ich die schon wieder neu eröffnet“, erinnert sich die Wirtin.

Dass es mit den Jahren weniger Besucher geworden seien, daran sei nicht nur der veränderte Zeitgeschmack schuld, findet sie. „Die Monteure wurden mir weggenommen, seitdem das Hotel zugemacht hat“, erzählt sie. Und seitdem es den Kaufpark nicht mehr gebe, fehlten ihr auch die männlichen Gäste, die mal beim Pilsken auf die Partnerin warteten.

Früher gab es auch Frühstück

Verändert hat Thomas mit der Zeit, aufgrund des Gästeschwundes, Öffnungszeiten und Angebot. Am Anfang, vor elf Jahren hat sie sich noch richtig ins Zeug gelegt, „es gab Frühstück. Ab 9 Uhr war geöffnet“, blickt sie zurück. Heute öffnet sie montags bis donnerstags ab 14 Uhr. Mittwoch und Sonntag ist Ruhetag. Freitag und Samstag startet sie um 11 Uhr. Heute gebe es nur noch das Nötigste. Pils, Korn, Weinbrand, Kurze, Cola, Fanta, Apfelschorle, Kaffee und Tee. Und ab und zu mal Frikadellen, wie zu ihrem Geburtstag auf einem Buffet noch vor kurzem. Im Sommer stellt sie draußen Stühle auf, ein sehr kleiner Außenbereich, aber immerhin.

Die Glocke mit Sparfächern. © Kortmann, Thilo

„Auch Corona haben ich und meine Klause überlebt“, sagt sie stolz mit Blick auf die drei vergangenen Jahre. Nur eines hätte sie besser nicht getan: „Die 9000 Euro Corona-Soforthilfe hätte ich niemals annehmen dürfen. Und jetzt hab ich den Salat, jetzt wollen die alles wieder.“ Erst hieß es doch, dass Geld sei geschenkt. Sie habe alles auf einmal zurückgezahlt, „das sei schon viel auf Anhieb gewesen.“ Sie hätte auch abwarten oder dagegen klagen können, wie es ja momentan noch einige machen, „aber das ist nicht meine Art.“

Der guten Stimmung unter den letzten Stammkunden habe auch die Coronapause nichts anhaben können, „und die Treuen sind auch weiterhin treu geblieben“, freut sie sich. Wie „Kuddel“ oder Herbert Richarz. Immer noch sei Leben „in der Bude“, immer noch werde gestritten zwischen Schalke- und BVB-Fans, die Klause ist unterteilt in den blau-weißen und schwarz-gelben Bereich, anhand der unterschiedlichen Fan-Schals deutlich gemacht. Es gibt die Sparfächer noch und die Glocke für ne Kneipenrunde.

„Zum Zehnjährigen der Klause im vergangenen Jahr war die Bude auch voll. Es gab ein Büffet und Spenden für meine Enkelkinder wurden gesammelt“, erinnert sich Thomas. Es sei so viel Geld zusammengekommen, dass davon die Konfirmationsfeiern finanziert worden seien. „Wir halten hier schon wie eine große Familie zusammen, das ist toll“, freut sie sich, aber gerade sei es mal wieder sehr ruhig, das typische Auf- und Ab zurzeit. „Da denkt man schnell ans Aufgeben. Der Vertrag läuft noch bis August“, sagt sie, die eigentlich immer kämpft. Aufgeben sei nicht ihre Sache. Aber es gebe da wenig Beständigkeit mit den Besuchern, bis auf die fünf letzten Stammkunden, die sich regelmäßig blicken ließen. Schwierig sei die Zeit, wenn keiner in die Kneipe kommt, wenn sie mehrere Stunden allein da säße.

Lieblingslieder

Doch sobald Gäste da seien, sei die Stimmung sofort gut. Dann wird auch Musik gehört. Jeder Gast hat seine Lieblingslieder. „Vamos a la Playa“ hört Herbert Richarz gerne, „Kuddel“ mag Helene Fischer, eine anderer steht auf harte Töne wie Thin Lizzys „Whisky In The Jar“ und die Wirtin liebt „Mein Freund, der Baum“ von Alexandra. Und dann ist auch alles fein, dann ist sie glücklich, und hat auch Lust auf weitere Jahre als Wirtin, wenn die Stimmung gut ist und „solange die Kasse klingelt“, wie Erika Thomas sagt.