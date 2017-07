Maßnahmen umgesetzt: "Applauskurve" an der Nordhelle deutlich entschärft  

Am Sonntag wurde nach der beschriebenen Installation dann von den ersten Motorrad-Rasern dann in den Kurven unterhalb besagter Applaus-Kurve so richtig (und gefährlich) aufgedreht und wild in Seitenlage gerast. Anschliessend warteten die Raser dann an der Einmündung der Strasse, die vor der Haupt-Kreuzung nach Reblin über eine kleine Brücke führt. Folglich müsste man auch die obigen unteren Kurven so ausstatten (und diese Einmündung ebenfalls für Motorräder sperren), um diese Rennfahrer in spe dort fernzuhalten.