Nötigung und Körperverletzung im Straßenverkehr

Die Polizei in Meinerzhagen ermittelt wegen Nötigung und gefährlicher Körperverletzung.

Meinerzhagen - Nach einer Nötigung im Straßenverkehr haben zwei Männer den Beifahrer eines Pkw verprügelt. Eine 46-jährige Kiersperin durchfuhr am Samstag um 0.45 Uhr den Kreisverkehr Marienheider Straße/Höhenstraße, als vor ihr ein anderer Pkw in den Kreisverkehr einfuhr und sie so zum Bremsen zwang.

Die Fahrerin hupte und fuhr weiter in Richtung Marienheider Straße. Der andere Fahrer fuhr ihr nach, überholte und bremste die Frau aus. Der Fahrer und sein Beifahrer stiegen aus. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Ehemann der Fahrerin, der auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, und den beiden Männern. Einer stieß den Ehemann zu Boden und trat auf den am Boden liegenden Mann ein. Der andere Mann hielt währenddessen die Fahrerin fest.

Anschließend setzten sich die Männer wieder in ihr Auto und fuhren in Richtung Flugplatz davon. Der Fahrer trug eine Kappe und eine dicke Daunenjacke, der Beifahrer eine Kapuzenjacke. Beide wurden auf ein Alter zwischen 30 und 35 geschätzt und sprachen mit einem osteuropäischen Dialekt. Das Ehepaar holte die Polizei dazu. Die ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung.