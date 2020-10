Weihnachtsmarkt: Dorfverein ist noch voller Hoffnung

Valbert – Eine kleine Chance gibt es noch, denn bislang ist die Durchführung des Valberter Weihnachtsmarktes noch nicht abgesagt.

Das Organisationsteam des veranstaltenden Dorfvereins „Gemeinsam für Valbert“ hat inzwischen ein entsprechendes Corona-Konzept beim Ordnungsamt eingereicht. Ob das große Banner in Höhe des alten Friedhofs an der Ihnestraße auch in diesem Jahr auf den Valberter Weihnachtsmarkt hinweisen wird, ist noch ungewiss.

Kein Übermut oder Leichtsinn

Traditionell durchgeführt würde der Markt am ersten Adventwochenende, das würde in diesem Jahr bedeuten am 28. und 29. November – und wie seit inzwischen sechs Jahren im Park hinter der Evangelischen Kirche. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst und haben unser Konzept nach den derzeitigen Anforderungen ausgelegt“, sagt Ulf Hildebrandt, Vorsitzender des Dorfvereins. Im Vergleich mit den meisten und den direkt umliegenden Kommunen, wo bereits jetzt schon die jeweiligen Märkte abgesagt wurden, sieht er die Valberter Veranstalter aber nicht als übermütig oder gar leichtsinnig an. Vielmehr gehe man davon aus, dass das bei der Stadt vorgelegte Konzept zur Genehmigung der Veranstaltung ausreiche, beziehungsweise durch Anpassungen oder Nachbesserungen stimmig sein kann.

Aber: Ulf Hildebrandt und seine Mitstreiter sind realistisch genug, um zu wissen, dass bei einer weiteren Verschärfung der Coronalage auch die Chancen für die Durchführung des Weihnachtsmarktes im Ebbedorf weiter sinken werden.