Kult-Marke holt Comedians nach Meinerzhagen

Von: Frank Zacharias

Night Wash kommt nach Meinerzhagen. © Robert Skudlarek

Eine echte Kultmarke macht am Samstag, 29. Oktober, Station in Meinerzhagen. „NightWash Live“, heißt es dann ab 20 Uhr in der Stadthalle, wenn mit Der Storb, Lukas Wandke, Marvin Hoffmann und Christin Jugsch fünf Comedians am Otto-Fuchs-Platz auftreten werden.

Meinerzhagen - Mit mehr als 150 Liveshows pro Jahr in Deutschland, der Schweiz und Belgien sei Night-Wash die erfolgreichste Comedy-Marke im deutschsprachigen Raum, wie es vonseiten des Veranstalters KuK heißt.

Jahr für Jahr werden neue Talente entdeckt und auf die große Bühne gebracht. Felix Lobrecht, Carolin Kebekus, Chris Tall oder Faisal Kawusi – sie alle hatten einen ihrer ersten Auftritte bei NightWash. Als aufstrebendes Talent gilt dabei einer der in Meinerzhagen auftretenden Künstler: Marvin Hoffmann ist nicht ohne Grund der Gewinner des NightWash Talent Awards 2021.

Karten gibt es schon jetzt online unter www.kuk-verein.de sowie bei den Vorverkaufsstellen (Buchhandlung Timpe in Kierspe und Schmitz in Meinerzhagen sowie Fotoatelier Albrecht) zum Preis von 24 Euro (ermäßigt 20 Euro). An der Abendkasse kosten die Karten 28 (24) Euro.