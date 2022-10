Night-Wash: So lustig war der Abend mit den Top-Acts

Von: Dominic Rieder

Teilen

Beim Gastspiel des Comedy-Formats „NightWash Live“ in Meinerzhagen fungierte „Der Storb“ als Moderator. © Rieder, Dominic

Ein Abend voller Lacher und Spielen mit Vorurteilen, die enttabuisieren und aufmerksam machen sollen.

Meinerzhagen – Als wahrer Publikumsmagnet erwies sich das Comedy-Format „Night Wash Live“, das am Samstagabend ein Gastspiel in Meinerzhagen gab. Das wollten sich fast 400 Zuschauerinnen und Zuschauer nicht entgehen lassen – seit Beginn der Corona-Pandemie ist dies die höchste Zahl, die eine Veranstaltung des heimischen KuK-Vereins in der Stadthalle vorweisen kann. Seit der Lesung von Robert Habeck im Januar 2020 war keine Veranstaltung so gut besucht. Über den hohen Publikumszuspruch freute sich freilich der KuK-Vorstand ebenso wie die vier Künstler des Abends.



Aus diesem Quartett fungierte „Der Storb“ als Moderator der Show: Daniel Storb leitete direkt einen Abend voller Lacher ein. Als er erzählte, dass er eine Patentante hat, die aus Lüdenscheid kommt, hatte „Der Storb“ die Sympathien des Sauerländer Publikums sogleich auf seiner Seite. Allerdings hat er sie seit 19 Jahren nicht mehr gesehen. Falls jemand hier sie kenne – einen schönen Gruß: „Sie schuldet mir noch Geschenke.“



Über volle zwei Stunden Comedy konnten sich die Besucherinnen und Besucher freuen. Gleich zwei Auftrittsrunden – eine vor, eine nach der Pause – wurden von den vier Bühnenkünstlern geboten. Als Erstem überließ „Der Storb“ Lukas Wandke das Parkett. Wie seine drei Kollegen überzeugte auch Wandke mit aus dem Leben gegriffenem Humor; Witziges aus dem Alltag, garniert mit mancher Spitze – so zum Beispiel das Thema Flugreisen: „Noch schlimmer, als die Leute, die nach der Landung klatschen, sind die, die aufstehen, kaum dass das Flugzeug den Boden berührt. Das ist so deutsch.“



Nicht alle Araber tragen einen Sprengstoffgürtel, manche tragen auch einen Rucksack.

Unter anderem Skurriles von der Autobahn-Raststätte konnte Marvin Hoffmann berichten. Dem Gewinner des Night Wash Talent Awards 2021 war dort im Sanitärbereich ein Schild aufgefallen, mit dem gebeten wurde, es doch im Bekanntenkreis weiterzuerzählen, wenn man mit der Toilette zufrieden war. Marvin Hoffmanns trockener Kommentar: „Ich wohn’ in Köln und das käme doch irgendwie komisch rüber, wenn ich sage: Du, ich kenn’ da so ein Klo in Leipzig...“ Kein Blatt vor den Mund nahm in Sachen Humor auch Amjad, der erste palästinensische Comedian. Mit Rucksack auf dem Rücken hatte er die Bühne betreten. „Nicht alle Araber tragen einen Sprengstoffgürtel, manche tragen auch einen Rucksack“, scherzte er mit einem Augenzwinkern. Groß trumpfte Amjad auch mit seiner Donald-Duck-Parodie auf: Aufs Schlussmachen seiner Freundin ließ er den Kult-Enterich aus Entenhausen einmal bitter-traurig und einmal wütend-verärgert reagieren – ein absoluter Brüller fürs Publikum, das alle Auftritte an diesem Abend mit reichlich Applaus goutierte.