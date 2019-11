Bus und Lastwagen verkeilen sich - Video zeigt die "Befreiung"

Verfahrene Situation an der Krim in Meinerzhagen.

Meinerzhagen - [Update 15.23 Uhr] "Warte du doch! Ich fahre weiter..." Diese Einstellung führte am Montagnachmittag zu massiven Verkehrsproblemen in der Innenstadt Meinerzhagens. Mittlerweile rollte der Verkehr wieder.

Gegen 14.30 Uhr wollte ein Lastwagen aus der Hauptstraße nach links in Richtung Oststraße abbiegen - während in entgegengesetzter Richtung ein Linienbus mit Anhänger (Schienenersatzverkehr) unterwegs war.

Der Lkw sah sich offenbar im Vorteil, bog ab - und fand sich mit dem Busfahrer plötzlich in einer misslichen Lage wieder: Beide Fahrzeuge "verkeilten" sich beim Abholvorgang so stark, sodass an eine Weiterfahrt nicht zu denken war.

Abhilfe schufen die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshof, die die Inhaber am Rand abgestellter Fahrzeuge ausfindig machten. Kurzerhand parkten die ihre "mobilen Hindernisse" um. Nach fast einer Stunde konnte der Verkehr wieder rollen.