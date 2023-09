Awo übernimmt Trägerschaft der Kita Valbert

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Spielzeug liegt in einer Kita. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Nicht überraschend, aber jetzt ist es entschieden. Die Nachfolge der Kita in Valbert ist geregelt.

Valbert – Der Jugendhilfeausschuss hat entschieden: die Trägerschaft der Kita in Valbert übernimmt die Awo. Die Mitglieder im Ausschuss entschieden am Mittwoch einstimmig, die Trägerschaft zum Kindergartenjahr 2024 / 2025 an die Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis zu übertragen. Das teilt der Märkische Kreis in einer Pressemitteilung mit und schreibt weiter: „Auch im Rat der Stadt Meinerzhagen war zuvor ein entsprechender Beschluss gefasst worden.“ Der Rat der Stadt Meinerzhagen stimmte am Montag über die fortan 100-prozentige Übernahme des freiwilligen Trägeranteils ab, was, wie berichtet, drei von vier Bewerbern gefordert hatten. Dass die Awo die Trägerschaft übernehmen wird kommt nicht überraschend.

Zum Hintergrund: Der Kita-Zweckverband im Bistum Essen hatte angekündigt, den Kita-Standort in Meinerzhagen-Valbert aufzugeben. Zur Sicherstellung der Betreuungsplätze sowie zum Ausbau weiterer U3-Plätze hatte es daraufhin Gespräche zwischen Kreis und der Stadt Meinerzhagen gegeben. „Frühzeitig wurde ein Investor gefunden, der die vorhandenen Räumlichkeiten in Valbert modernisiert“, heißt es in der Pressemitteilung.

55 Kinder haben Platz: Zukünftig drei statt zwei Gruppen

Im Zuge der Sanierung wird die Kindertageseinrichtung um eine U3-Gruppe (zehn Plätze) erweitert und zu einer modernen KiTa umgebaut. Zukünftig wird die dreigruppige Kindertageseinrichtung bis zu 55 Kinder betreuen können. Der Investor, die Meinerzhagener Baugesellschaft, strebt den Umbau in zwei Phasen an. Zunächst werden angrenzende Räume abgerissen und neu aufgebaut. Anschließend erfolgt die Sanierung der Bestandsräumlichkeiten sowie der Anschluss an den Neubau. Der Umbau erfolgt im laufenden Betrieb. Für einzelne Bauabschnitte wird die Betreuung der Kinder in Ausweichräumlichkeiten sichergestellt. Die Fertigstellung ist zum Ende des Kindergartenjahres 2024/ 2025 geplant. „Jetzt steht fest: Die Trägerschaft der Kindertageseinrichtung Meinerzhagen-Valbert wird dann bereits die Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis innehaben“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.