Auf dem Flugplatz in Meinerzhagen: Dieser Porsche fährt mit E-Fuels

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Für Automobil-Fans führt kein Weg am jährlichen Fuchsfelgentreffen der Firma Otto Fuchs auf dem Meinerzhagener Flugplatz vorbei.

Meinerzhagen – Auch am Donnerstag verzeichnete die aufwendige Veranstaltung bei ihrer achten Ausgabe wieder einen gigantischen Zulauf an kleinen und großen Fans von schnellen Flitzern, wobei überwiegend die Freunde der Marke Porsche auf ihre Kosten kamen, da sich für diese Fahrzeuge die Felgen von Otto Fuchs ganz besonderer Beliebtheit erfreuen.

Autos vom Feinsten, hier ein Lamborghini Gallardo Superleggera, ließen die Herzen der Fans höher schlagen. © Privat

So waren vor allem zahlreiche Porsche zu bewundern, unter anderem, aber nicht nur vorgefahren von Mitgliedern der Porschefreunde Bergisches Land. Natürlich waren die Gastgeber der Firma Otto Fuchs mit einem großen Stand auf dem Fuchsfelgentreffen vertreten. Hier konnte nicht nur die Felgenwelt der Firma besichtigt werden, es gab auch zahlreiche Informationen zu Ausbildungsplätzen im Unternehmen Otto Fuchs. Darüber hinaus gab es am Stand ein Glücksrad sowie die Möglichkeit, sich von dem Maler und Illustrator Lothar Krebs eine Karikatur anfertigen zu lassen, auf Wunsch auch mit einem Motiv, das die karikierte Person im eigenen Auto zeigt. Wer eine Karikatur haben wollte, konnte diese gegen eine Spende an eine soziale Einrichtung bekommen.

Das Team BRS Motorsport mit Studenten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, das von der Firma Otto Fuchs gesponsert wird, zeigte den selbst konstruierten Elektro-Rennwagen G22E. © Privat

Darüber hinaus war Moderator Hanno Grundmann am Stand der Firma Otto Fuchs anzutreffen, der hin und wieder auch die einzelnen Stände und Anbieter aufsuchte und diese den zahlreichen Gästen vorstellte. Unter anderem schaute Grundmann bei der Firma Probst Motorsport vorbei. Das Unternehmen arbeitet derzeit an Motorsport-Projekten zum Thema E-Fuels und forscht daran, Porsche-Sportwagen umweltfreundlicher zu machen, ohne dass der Fahrspaß leidet.

Porsche, Lambo und viel Spaß: Fuchsfelgentreffen auf dem Flugplatz Meinerzhagen Fotostrecke ansehen

Zu besichtigen war beim Fuchsfelgentreffen ein E-Fuel-Fahrzeug auf der Grundlage eines Porsche 911 SC RS, Baujahr 1978, das das Unternehmen gemeinsam mit den Rallye-Größen Walter Röhrl und Christian Geistdörfer entwickelt. Natürlich verfügt das Fahrzeug über Fuchsfelgen.

E-Fuel-Porsche: Michael Schnarr, Marketingleiter der Firma Probst Motorsport, Eigner und Geschäftsführer Thomas Probst sowie Jannis Probst (von links) mit dem E-Fuel-Porsche 911 SC RS, Baujahr 1978. © Björn Othlinghaus

Das Team BRS Motorsport mit Studenten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, das von der Firma Otto Fuchs seit zehn Jahren gesponsert wird, zeigte indes den selbst konstruierten Elektro-Rennwagen G22E, mit dem das Team die Formula Student Spain im Jahr 2021 gewann. „In diesem Fahrzeug sind viele Teile der Firma Otto Fuchs verbaut“, erklärte dazu Team-Mitglied Dennis Günther. Zwar fährt dieses Fahrzeug lediglich 120 km/h Spitze, beschleunigt aber von 0 auf 120 km/h in 3,4 Sekunden.

Beliebtes Ausflugsziel: Wie jedes Jahr lockte das Fuchsfelgentreffen an Christi Himmelfahrt zahlreiche Menschen aus der Region an. © Björn Othlinghaus

Zahlreiche attraktive Unterhaltungsangebote fanden sich auf dem Fuchsfelgentreffen – so hatten Kinder beim „Feuerroten Spielmobil“ von Marco Köhler mit seinen zahlreichen Spielangeboten eine Menge Spaß. Beim Mal-Engel Carolin Tillmann-Hein aus Lüdenscheid konnten sich Kinder eine fantasievolle und knallbunte Gesichtsbemalung abholen. Das Science-Center Phänomenta war zum ersten Mal auf dem Fuchsfelgentreffen zu Gast und hatte zwei interessante Experimente sowie ein Glücksrad mitgebracht.

Höhenangst durfte man nicht haben, wenn man sich in einer Personengondel auf 60 Meter Höhe ziehen ließ. © Privat

Wer keine Höhenangst hatte und das Fuchsfelgentreffen aus luftiger Höhe erleben wollte, konnte schließlich eine Personengondel betreten, die von einem Kran der Firma Ley-Krane auf luftige 60 Meter angehoben wurde. Das Angebot war sehr gefragt, vor allem Familien mit begeisterten Kindern holten sich gerne den Adrenalin-Kick. Für tolle Live-Musik war ebenfalls gesorgt – das mobile Trio Herrenkombo sorgte auf dem Fuchsfelgentreffen als Walking-Act für schwungvolle Jazzmusik vom Feinsten.