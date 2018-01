Afrikanische Schweinepest: Hegering befürchtet bei Ausbruch "Riesenproblem"

Meinerzhagen - 950 Kilometer von Meinerzhagen entfernt ist im tschechischen Zlin die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen. Die Krankheit bewegt sich immer weiter auf Deutschland zu. Experten warnen vor einer Katastrophe, eine Bewältigung im Märkischen Kreis würde sich schwierig gestalten.

Würde die Krankheit nach Deutschland eingeschleppt, befürchtet auch Rainer Barre, Leiter des Hegerings Meinerzhagen-Valbert, „ein Riesenproblem für die Landwirtschaft“. Übertragen wird die Krankheit von Schwein zu Schwein, für Menschen besteht keine Gefahr. Der Deutsche Bauernverband befürchtet jedoch eine Katastrophe für die Landwirtschaft, denn bei einem Befall im Stall müssen sämtliche Tiere getötet und deren Kadaver vernichtet werden.

Ins Fadenkreuz gelangen nun die Wildschweine – denn diese bewegen sich frei in der Natur und können nicht kontrolliert werden. Einen großen Faktor spielt dabei jedoch auch der Mensch selbst, denn der ist an der Verbreitung der Krankheit nicht unbeteiligt. So könnten laut Dr. Jürgen Trappe vom Kreisveterinäramt zum Beispiel Fernfahrer aus Ländern, in denen die Afrikanische Schweinepest bereits aufgetreten ist, die Krankheit einschleppen.

Weggeworfene Brote, die mit belasteten Fleisch- oder Wurstwaren belegt sind, könnten von heimischen Wildschweinen gefressen werden. Auf Autobahnraststätten stünden bereits Mülltonnen mit Aufschriften in verschiedenen, auch osteuropäischen Sprachen, um die Fernfahrer über die Gefahr zu informieren.

Auch Reisende sollten darauf achten, kein Fleisch oder Wurst aus den betroffenen Ländern mitzubringen. So könnte zum Beispiel Salami oder Schinken belastet sein. Gegen die von Viren ausgelöste Krankheit gibt es keinen Impfstoff.

Eine Bekämpfung wie bei der Schweinegrippe vor einigen Jahren, wo unter anderem Impfstoffe in Ködern ausgelegt wurden, kann daher so nicht erfolgen.

Eine Bejagung ist laut Trappe auch nicht wirklich sinnvoll, da man so die Tiere nur verscheuchen und in andere Gebiete treiben würde. Das würde die Verbreitung der Krankheit begünstigen. Eine Maßnahme wie in Tschechien, wo das betroffene Gebiet mit einem kilometerlangen Elektrozaun eingezäunt wurde, biete sich im Märkischen Kreis aufgrund der Bevölkerungszahl und der Topografie nicht an. Erschwerend kommt hinzu, dass im Märkischen Kreis die Wildschweinpopulation momentan sehr hoch ist.

Dies ist unter anderem Kyrill geschuldet. So seien nach dem Orkan auf zahlreichen Flächen dichte Büsche nachgewachsen, in denen sich die Wildschweine gut verstecken und sich so der Bejagung entziehen können.

Zusätzlich bieten Maisfelder Nahrung und Schutz für die Tiere. Der heimische Hegering sehe sich dennoch in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Population reduziert werde, berichtet Hegringleiter Rainer Barre. Er erläutert aber auch gleichzeitig, dass eine Bejagung nicht so einfach sei: „Die Tiere sind wahnsinnig schlau.“

Für die Jagd brauche man Geduld. Es könne passieren, dass ein Jäger etliche Male auf dem Hochsitz Stellung bezieht, ohne das ein Tier auf der Bildfläche erscheint. Jäger kennen die Fährten der Wildtiere und wissen, welchen Weg diese einschlagen. „Wenn man dann eine Gruppe von 20 Tiere sieht, schießt man vielleicht eines.“ Zur Reduzierung des Bestandes trage das nicht unbedingt bei. Anders sei das bei den sogenannten Drückjagden.

Wildschweine seien nicht „standorttreu“: „Die machen viele Kilometer.“ Wenn sich bei einer Jagd mehrere Reviere zusammenschlössen, bestehe die Chance, den hohen Bestand zu reduzieren. Dass die Treibjagden angesichts der Schweinepest-Gefahr häufiger durchgeführt werden, ist beim heimischen Hegering nicht geplant. Das Land NRW habe inzwischen reagiert und bis 2021 die Schonzeiten für Wildschweine aufgehoben.