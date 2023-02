Neuigkeiten bei der Feuerwehr in Meinerzhagen

Von: Simone Benninghaus

Matthias Dresp ist neuer Zugführer des Löschzugs Meinerzhagen. © Privat

Führungswechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr in Meinerzhagen: Matthias Dresp steht künftig an der Spitze des Löschzugs Meinerzhagen.

Meinerzhagen – Vom stellvertretenden rückt er damit auf zum neuen ersten Zugführer. Der 50-jährige Brandoberinspektor löst damit seinen Vorgänger Steffen Kohl ab, der seit 2020 in Doppelfunktion als Zugführer und stellvertretender Wehrleiter aktiv war.

Da die Arbeitsbelastung auch für die ehrenamtlichen Kräfte stetig zunehme, habe sich Kohl dazu entschieden, die Führung des Löschzugs nach elf Jahren abzugeben, heißt es seitens der Feuerwehr. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ könne er sich nun ganz seiner Aufgabe als stellvertretendem Wehrleiter widmen.



Erste Schritte in der Jugendfeuerwehr

Für Matthias Dresp sind die Führungsaufgaben nicht neu. Erstes Wissen lernte er bereits in der Jugendfeuerwehr – was einmal mehr beweist, dass diese die „Kaderschmiede“ der Feuerwehr ist. Mittlerweile ist der ehrenamtliche Brandschützer seit 37 Jahren in der Feuerwehr aktiv, davon elf Jahre als stellvertretender Löschzugführer. Die Ernennungsurkunde zum Zugführer des Löschzugs Meinerzhagen konnte Matthias Dresp vom stellvertretenden Wehrleiter Marc Schulte entgegennehmen.

Dresps Stellvertreter ist Brandinspektor Jan Sinderhauf (39), der diese Führungsfunktion bereits vorher – zusammen mit Matthias Dresp – innehatte.



Ehrung für Stephan Schulte

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnte zudem eine Ehrung vorgenommen werden. In diesem Fall betraf sie Hauptbrandmeister Stephan Schulte, der sich seit nunmehr 35 Jahren dem ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr verschrieben hat. Wehrleiter Christian Bösinghaus zeichnete den Meinerzhagener für seine „pflichtgetreue Diensterfüllung“ mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold aus. Im Löschzug Meinerzhagen ist Stephan Schulte als stellvertretener Gruppenführer eine feste Stütze.

Vor allem in der Maschinistenausbildung des Tanklöschfahrzeugs TLF 4000 sei Stephan Schulte immer mit Herzblut dabei, wie die Verantwortlichen der Wehr betonen. Auch der Nachwuchs in den eigenen Reihen liege ihm sehr am Herzen und mit den beiden Söhnen Sebastian (24) und Tobias (20) sei gleich die nächste Generation der Familie Schulte für den Schutz der Meinerzhagener Bevölkerung engagiert.