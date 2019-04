Großer Empfang für kleine Meinerzhagener

Meinerzhagen - Großer Tag für kleine Meinerzhagener Erdenbüger. Zusammen mit ihren Eltern waren sie am Samstag die Hauptpersonen des Neugeborenen-Empfangs in der Stadthalle.

55 Familien folgten am Samstagvormittag der Einladung zum fünften Neugeborenen-Empfang in der Stadthalle. Dazu kamen noch 21 ältere Geschwisterkinder. „Das ist die bislang stärkste Reaktion auf unser Angebot“, freute sich Cynthia Macke-Fasdryok von der ausrichtenden Stadt Meinerzhagen. Als weitere Helferinnen gehörten Janet Janzen, Johanna Kniewek und Stefanie Nesselrath zum Organisationsteam.

„Unsere Stadt ist jung und voller Leben. Das zeigt sich hier besonders deutlich“, betonte Bürgermeister Jan Nesselrath im Zuge seiner kurzen Begrüßung. „Heute wollen wir Ihnen auf einen Blick zeigen, was Meinerzhagen für junge Familien alles zu bieten hat“, erläuterte Meinerzhagens Stadtoberhaupt das Ziel des Treffens. Damit wies er auf die Vertreter von 23 Vereinen, Beratungsstellen, Praxen, Initiativen und anderen Organisationen hin, die sich mit ihren Angeboten vor der Stadthallenbühne präsentierten.

Zuvor aber stärkten sich die Familien im Foyer an den reich gedeckten Tischen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gasthof Höll hatten das große Frühstücksbuffet vorbereitet. Schon hier kamen die Eltern intensiv miteinander in Kontakt und tauschten sich über Erziehung und Betreuung der lieben Kleinen aus. Die Klärung vieler weiterer Fragen rund ums Kind wurde dann beim Stöbern und Probieren an den einzelnen Infoständen fortgesetzt. Dabei überraschten vor allem die Vertreterinnen der Meinerzhagener Kindergärten mit vielen interessanten Spielangeboten