In Meinerzhagen kommen die Kleinsten groß heraus

Von: Luitgard Müller

Große Augen bei den kleinsten beim Neugeborenenempfang der Stadt: Mitarbeiterinnnen der Verwaltung überraschten die Kinder mit kleinen Geschenken, die gern angenommen wurden. © Müller, Luitgard

Meinerzhagens Zukunft hatte sich am Samstagmorgen in der Stadthalle versammelt. Es gab einiges nachzuholen und zu feiern an diesem Tag, der coronabedingt lange ausfallen musste.

Meinerzhagen – Meinerzhagens Zukunft hatte sich am Samstagmorgen in der Stadthalle versammelt. Nach einer dreijährigen Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Stadtverwaltung nämlich wieder die Mitbürgerinnen und Mitbürger zu einem Neugeborenenempfang eingeladen, die erst im vergangenen Jahr geboren worden waren. Sie kamen in Begleitung ihrer Eltern und Geschwister und wurden von Bürgermeister Jan Nesselrath begrüßt.



Die rund 50 Familien erwarteten reich gedeckte Tische und ein üppiges Frühstück, bei dem bereits erste Kontakte geknüpft werden konnten. „Denn ein gutes Netzwerk aus Freunden und Bekannten kann bei der manchmal schwierigen Organisation des Familienlebens sehr hilfreich sein,“ bemerkte der Bürgermeister, selbst Vater von drei Kindern. Er dankte allen, die sich in der Volmestadt beruflich oder ehrenamtlich für Kinder engagieren, und das sind nicht wenige.



Viele Informationen für die Eltern

Was Meinerzhagen seinen neuen Erdenbürgern und ihren Familien sonst noch zu bieten hat, war in einer Informationsbroschüre zusammengefasst worden, die zum Mitnehmer auf allen Tischen bereitlag. 35 Einrichtungen, darunter Kindergärten, Kirchen, Ärzte, Sportvereine sowie die Musikschule und Kinderchöre waren mit ihren Kontaktdaten darin aufgelistet. Außerdem wichtige Anlaufstellen für Beratungs- und Betreuungsangebote. Aber auch ein persönliches Gespräch vor Ort war möglich, denn viele Einrichtungen waren in der Stadthalle mit eigenen Infoständen und Ansprechpartnern vertreten, die ihre Arbeit und ihre Angebote vorstellten und Fragen beantworteten.



Den unternehmungslustigen Nachwuchs interessierten diese Informationen allerdings noch gar nicht. Er zeigte sich stattdessen fasziniert von den zahlreichen Spielmöglichkeiten, die aufmerksam in Augenschein genommen und ausgiebig getestet wurden. Und auch die Geschenke, mit denen sie die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung überraschten, wurden gern angenommen. Für die Neugeborenen gab´s eine kleine Eule, für die Geschwister ein Buch.



Und Fotograf Andreas Filke von Studio 7 machte auf Wunsch auch noch kostenlos ein Foto vom Nachwuchs oder von der ganzen Familie als Erinnerung an diesen Empfang.