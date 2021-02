Neues Wohngebiet auf dem Gelände der Schulpforta

Gelände in Meinerzhagen soll in Wohnfläche umgewandelt werden

Auf dem Gelände der ehemaligen Schulpforta soll ein neues Wohngebiet entstehen.

Am Dienstag berät der Ausschuss für Klima, Planung, Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt über eine Änderung des Flächennutzungsplans, die für eine Wohnbebauung auf dem Gelände der einstigen Schulpforta notwendig ist.

Meinerzhagen - Das betreffende Gelände muss dazu nicht nur in eine Wohnbaufläche umgewandelt werden, sondern es sind 19 weitere Areale als potenzielle Wohngebiete zu streichen – etwa in Hunswinkel, am Kohlberg und an der Hahnenbecke.

Wohngebiet an der Birkeshöh

Friedrich Rothaar, Fachbereichsleiter Technischer Service, erklärte dazu, dass der Stadt damit aber keine Klagen von Grundstückeigentümern ins Haus stünden. „Der Flächennutzungsplan ist eine Entwicklungsplanung, die mit dem Baurecht nichts zu tun hat“, so Rothaar. Dieses Baurecht gebe es in den besagten Flächen derzeit ohnehin nicht. Mit der Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung beschreitet man nun einen langen Weg, der in einem Wohngebiet an der Birkeshöhstraße münden soll. „Bis dahin vergehen aber sicher noch einige Jahre“, betont der Fachbereichsleiter.