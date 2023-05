Neues vierköpfiges Leitungsteam in Pfarrei St. Maria Immaculata

Von: Olaf Moos

Die Marienkirche St. Maria Immaculata in Meinerzhagen. © Wiemer, Henrik

Die Pfarrei St. Maria Immaculata in Meinerzhagen, Kierspe und Valbert wird ab Juni von einem vierköpfigen Leitungsteam geführt. Nach dem Wechsel von Pfarrer Peter Kroschewski nach Schwelm wird Bischof Franz-Josef Overbeck ab dem 1. Juni ein Team mit der Leitung der Pfarrei beauftragen. Das teilte das Bistum Essen am Wochenende mit.

Meinerzhagen - Demnach werden die Verwaltungsleiterin Tina Bock, Pastor Gregor Myrda und die beiden Ehrenamtlichen Ulrich Jatzkowski und Holger Kappes gemeinsam als Pfarrbeauftragte die Verantwortung für die Leitung der Pfarrei übernehmen. Jatzkowski und Kappes haben bereits in den vergangenen Jahren Mitverantwortung in der Pfarrei übernommen: Jatzkowski als Pfarrgemeinderatsvorsitzender und Kappes als stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes.

In ihrer Leitungsaufgabe werden die vier Pfarrbeauftragten durch den Kreisdechanten Patrick Schnell unterstützt, der das Team als sogenannter „moderierender Priester“ begleiten wird. Gemeinsam mit dem Pastoralteam, also dem hauptamtlichen Seelsorge-Personal der Pfarrei, sowie mit den vor allem mit ehrenamtlichen Mitgliedern besetzten Gremien des Pfarrgemeinderats und des Kirchenvorstands werden die Pfarrbeauftragten Verantwortung für die Gestaltung der Kirche vor Ort übernehmen, heißt es.



Die Pfarrbeauftragten sollen künftig die Leitung vor Ort sicherstellen. Wie die Leitungsaufgaben im neuen Team der Pfarrbeauftragten nach dem Start am 1. Juni untereinander aufgeteilt werden, soll in den kommenden Wochen beraten werden. Über den Termin der offiziellen Einführung der Pfarrbeauftragten und alle weiteren Schritte will das Bistum in Kürze informieren.



Mit dem neuen Leitungsmodell befindet sich das Team in St. Maria Immaculata in guter Gesellschaft mit sechs weiteren der insgesamt 40 Pfarreien im Bistum Essen. In der direkten Nachbarschaft des Märkischen Sauerlands haben bereits die Pfarreien St. Laurentius in Plettenberg, St. Matthäus in Altena und Christus König in Halver, Breckerfeld, Schalksmühle und Hagen-Dahl erste gute Erfahrungen mit alternativen Pfarreileitungsmodellen gemacht.

Zugleich werde das Team in Meinerzhagen das bistumsweit erste Pfarreileitungsteam sein, in dem sich zwei Ehrenamtliche sowie eine Verwaltungsleitung engagieren.



Für ihre Aufgabe wünschte Bischof Overbeck dem Team „Erfolg und gutes Gelingen“, zugleich dankt er Pfarrer Kroschewski „für die engagierte Leitung der Pfarrei in den zurückliegenden Jahren.“