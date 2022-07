Patrick Schulte und Katalin Kleinhofer regieren die Listertaler Schützen

Von: Klaus Schliek

Patrick Schulte und Katalin Kleinhofer aus Wormgermühle sind das neue Königspaar der Listertaler Schützen. © Klaus Schliek

Die Listertaler Schützen haben nach drei Jahren wieder ein neues Königspaar. Der Jubel war groß.

„Patrick Schulte und Katalin Kleinhofer aus Wormgermühle sind das neue Königspaar der Listertaler Schützen. Sie lösten Frank und Sabrina Markus aus Eseloh ab.

Die beiden waren im Jahr 2019 beim Wettkampf auf der Vogelrute erfolgreich gewesen. Wegen der Pandemie konnte in den zwei Jahren danach kein Fest mehr in Hunswinkel stattfinden. Umso ausgelassener und freudiger wurde daher am Wochenende die Traditionsveranstaltung rund um die Listerhalle begangen.

Vorausgegangen war ein spannender Wettkampf auf der idyllisch am Zulauf der Talsperre gelegenen Vogelrute. Oberst Holger Körby und das scheidende Königspaar Frank und Sabrina Markus eröffneten das Schießen auf den hölzernen Königsvogel. Martin Marzinek sicherte sich um 16.20 Uhr mit dem 49. Schuss die Krone. Fünf Minuten später schoss Ricardo Markus das Zepter ab. Frank Gelhausen erbeutete mit dem 90. Schuss den Apfel. Der rechte Flügel ging um 16.49 Uhr mit dem 123. Schuss an André Busch. Moritz Wunderer brachte um 17.01 mit dem 146. Schuss den linken Flügel zu Boden.

Die hohe Zahl der bis dahin beteiligten Schützen reduzierte sich dann auf den Kreis der Königsanwärter. Zu ihnen gehörten Christian Ackermann, Frank und Torben Gelhausen, Holger Körby, Ricardo Markus, Stefan Rötelmann und Patrick Schulte. Letzterer fegte um genau 17.35 Uhr den Rumpf des Vogels von der Stange. Sofort enterte eine große Schar von Schützen den Schießstand, um ihrem überglücklichen König zu gratulieren.



Vor Ort wurde auch der neuen Königin Katalin Kleinhofer gratuliert. Für sie war es der zweite Glückstag in Folge, denn erst am Freitag hatte sie ihren 26. Geburtstag gefeiert.