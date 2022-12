Neues Bistro in der Fußgängerzone eröffnet

Von: Luitgard Müller

Mit der Eröffnung eines Bistros im Haus Derschlager Straße 9 gibt es seit Samstag in Meinerzhagen ein weiteres gastronomisches Angebot. © Müller, Luitgard

Mit der Eröffnung eines Bistros im Haus Derschlager Straße 9 gibt es seit Samstag in Meinerzhagen ein weiteres gastronomisches Angebot.



Inhaber Djavid Ibrahimli und seine Familie wollen ihren Gästen jeden Tag eine andere Spezialität anbieten, darunter auch vegane Gerichte, außerdem stets Suppen, belegte Baguettes, verschiedene Antipasti und Teigtaschen sowie eine Auswahl verschiedener Salate. Auf Wunsch wird auch das Catering für private oder geschäftliche Feiern oder Veranstaltungen übernommen.



Während Ibrahimlis Mutter das Kochen übernimmt, kümmert sich sein Vater um den Kiosk, der an gleicher Stelle und mit demselben Eingang ebenfalls am Samstag eröffnet wurde. Der Mini-Markt, in dem auch kalte und warme Getränke erhältlich sind, ist von montags bis sonntags geöffnet. Das Bistro ist dienstags geschlossen.



„Wir sind gerade erst am Anfang und wollen mit unseren Angeboten gerne den Wünschen unserer Kunden Rechnung tragen“, erläutert Solmaz Najafov, die Schwester des Inhabers. Deshalb soll die Speisekarte im Bistro künftig auch durch besonders beliebte Gerichte ergänzt werden.