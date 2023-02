Neues Außengelände erhält nun doch Tischtennisplatte – dank Spenderin

Von: Frank Zacharias

Die Mitglieder des Bau- und Vergabeausschusses verschafften sich an der Sekundarschule einen Überblick über die geplanten Veränderungen. © Zacharias, Frank

Bei weitaus besserem Wetter als zuletzt im Schulausschuss konnten sich Kommunalpolitiker am Dienstag vor Ort die künftige Gestaltung des Sekundarschul-Außengeländes erläutern lassen.

Meinerzhagen - Nachdem Landschaftsarchitekt Jürgen Wagner die Pläne zum etwa 300 000 Euro teuren Projekt dem Schulausschuss bereits Anfang Februar vorgestellt hatte, wiederholte er sie jetzt gegenüber dem Bau- und Vergabeausschuss. Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck wies dabei erneut darauf hin, dass man hier keinen öffentlichen Spielplatz, sondern das Außengelände der Sekundarschule neu gestalten wolle.

Aufenthalts- und Bewegungsmöglichkeiten

Wie berichtet, sind auf dem Gelände verschiedene Bewegungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten geplant, für die ein großer Bereich auch „entsiegelt“ und begrünt werden soll. Jürgen Wagner hatte dazu auch ein „Bonbon“ mitgebracht: Nach der Berichterstattung in der MZ, in der auch die Nachfrage Rolf Puschkarskys (SPD) nach einer Tischtennisplatte thematisiert wurde, habe sich eine Spenderin gemeldet, die 1000 Euro für die Anschaffung einer Platte zur Verfügung stellen will.