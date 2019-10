Arbeiterwohlfahrt will Elterncafé als neues Angebot etablieren

Britta Lemke (links), Netzwerkkoordinatorin von „Frühe Hilfen“, und Nesrin Demir (rechts), Elternbegleiterin bei der Kita am Inselweg, stellten am Mittwoch das Angebot des neuen Elterncafés im Awo-Treff vor.

Meinerzhagen – Information und Austausch für (werdende) Eltern mit Säuglingen oder Kleinkindern bietet jetzt jeden ersten Mittwoch im Monat von 9 bis 12 Uhr das Netzwerk „Frühe Hilfen“ im Awo-Treff in der Stadthalle an.

Bei jedem Termin wird es einen thematischen Schwerpunkt mit unterschiedlichen Ansprechpartnern vor Ort geben. „Mit diesem neuen Angebot wollen wir den Eltern die Möglichkeit geben, sich über alle Fragen, die im Zusammenleben mit ihren Kindern auftauchen, zu informieren, sich Unterstützung zu holen und sich gegenseitig auszutauschen und zu vernetzen,“ erläuterte Britta Lemke, Netzwerkkoordinatorin von „Frühe Hilfen“, beim ersten Elterncafé, bei dem mit der Heilpädagogischen Praxis „Anschwung“ Spielzeug aus Alltagsmaterialien gebastelt wurde.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Besuch des Elterncafés ist nicht erforderlich. Begleitet werden die Treffen von Nesrin Demir, Elternbegleiterin bei der Kita am Inselweg. Am 6. November, wenn Mitarbeiter des Märkischen Kinderschutzzentrums vor Ort sein werden, wird das Thema „Schreien – der ganz normale Wahnsinn“ auf dem Programm stehen. Am 4. Dezember informiert die Kinderkrankenschwester Anja Müller-Herford über die Ernährung im ersten Lebensjahr. Am 8. Januar gibt dann eine Fachärztin des Zahnärztlichen Dienstes des Märkischen Kreises wichtige Tipps und Empfehlungen zur Zahngesundheit. Und am 5. Februar steht anschließend die Babymassage im Mittelpunkt des Treffens.