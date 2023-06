Neuer Service für Camper an der Lister 

Tourismus

+ © Hahn Mit Seeblick: Manuela Hogrebe arbeitet bereits zwei Jahren in dem Seeblick-Kiosk und genießt nun die Eigenregie in „Ela’s Seeblick Kiosk“. © Hahn

Der Campingplatz-Kiosk ist an der Lister in neuen Händen: „Eine Win-Win-Situation“!

Hunswinkel – „Ich freue mich schon sehr darauf“, sagte Manuela Hogrebe bereits vor der dem großen Tag und konnte es kaum erwarten, den Kiosk auf dem Campingplatz Seeblick neu zu eröffnen. „Ihren“ Kiosk.

Seit 15 Jahren betreibt das Ehepaar Ulla und Hermann Joerißen bereits den Campingplatz Seeblick in Windebruch an der Lister. Der zugehörige Kiosk wurde nun aber in andere Hände gegeben – am Service ändern soll sich nichts: Der Campingplatz wird wie zuvor weitergeführt. „Für uns alle ist das eine Win-Win-Situation. Wir können etwas kürzer treten und Manuela ist voller Energie und neuer Ideen für den Kiosk“, sagt Hermann Joerißen.

Gelernte Floristin

Manuela Hogrebe arbeitet seit mehr als zwei Jahren in dem Kiosk. Die gelernte Floristin aus Nachrodt-Wiblingwerde freut sich über die berufliche Veränderung und plant für die Kiosk-Übernahme dauerhaft einen Umzug mit ihrer Familie nach Meinerzhagen. „Meinerzhagen ist einfach ein schöner Fleck. Wir ziehen dahin, wo andere Urlaub machen“, sagt Hogrebe. Da der private Umzug erst in den Sommerferien stattfinden wird, hat der Kiosk bis dahin nur an den Wochenenden geöffnet. Ausgenommen sind die Brückentage – demnächst also nach Fronleichnam –, an denen der Kiosk täglich geöffnet sein wird. Ab den Sommerferien wird es dann mit täglichen Öffnungszeiten weitergehen. „Abgesehen von einem Tag, den ich mir in der Woche freinehmen werde“, fügt die neue Inhaberin hinzu.

Wie in einem Imbiss gibt es seit der Neueröffnung auch immer warmes Essen in dem Kiosk. An den Sonntagen dürfen sich die Besucher außerdem über Leckeres vom Grill freuen. Zudem plant Manuela Hogrebe verschiedene Events. „Ich kann mir zum Beispiel ein holländisches Wochenende gut vorstellen“, führt sie an. An so einem Wochenende würde es dann zusätzlich holländische Spezialitäten geben wie Frikandel und Heineken.

Warmes Essen im Kiosk

Mit dem neuen Konzept soll der Tourismus ganz neu angekurbelt werden. Denn nicht nur die (Dauer-)Camper und Stammgäste sind eingeladen zum Kiosk zu kommen, sondern jeder, der möchte. Ob Nachbar, Biker oder Seebesucher: Die neue Kiosk-Besitzerin freut sich, die verschiedensten Menschen begrüßen zu dürfen. „Ich werde mir immer wieder etwas Neues einfallen lassen“, sagt sie.

+ Manuela Hogrebe (Mitte) hat ein neues Konzept für den Kiosk. Die Inhaber des Platzes, Ulla (links) und Hermann Joerißen, unterstützen sie dabei tatkräftig. © Hahn, Laura

So hatten sich bereits Motorradgruppen angekündigt, die am Campingplatz starten und dort auch wieder ihre Tour beenden werden. „Morgens bereite ich dann ein Frühstück für die Biker zu und abends gibt es etwas vom Grill“, sagt Hogrebe voller Vorfreude auf ihre neuen Aufgaben. „Besonders froh und glücklich bin ich über die Chance, die mir Hermann und Ulla Joerißen damit geben. Die beiden sind mir eine super Unterstützung.“

Um keine geplante Feier zu verpassen, können sich alle Interessierten stets auf der Internetseite des Campingplatzes informieren (campingplatz-seeblick.com).

Von Laura Hahn