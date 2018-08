Luca Czernio ist Meinerzhagens neuer Schützenprinz

[Update: 20.10 Uhr] Meinerzhagen - Was denkt ein Prinz, Sekunden nachdem er sich seinen großen Traum erfüllt hat? „Ich hab’ gedacht, jetzt bist du am Arsch!“, verriet Luca Czernio nach seinem Treffer. Seit gestern Punkt 18.22 Uhr ist der 17-Jähriger neuer Prinz der Meinerzhagener Schützen.

Auch Minuten später war der junge Meinerzhagener immer noch überwältigt. Nicht verwunderlich. Der Wettstreit an der Vogelrute: ein Krimi. Die „Beute“ machte es den jungen Schützen nicht leicht. Mit jedem Schuss, den die 21 Aspiranten abfeuerten, neigte sich der Adler Millimeter um Millimeter nach vorne – bis er nach Schuss Nummer 214, abgegeben von Luca Czernio, kippte. „Das hätte ich nie zu träumen gewagt“, zeigte sich der junge Meinerzhagener überglücklich, zollte aber auch seinen Mitstreitern fairen Respekt: „Ich hätte es allen gegönnt.“

Für den 17-Jährigen war es keine Frage, dass er „draufhalten“ würde, immerhin ist der Südschütze Blaukittel, solange er denken kann. Das Schützenfest spielt in der Familie eine große Rolle. Die Eltern des neuen Prinzen, Michael und Kathrin Czernio, gehören seit dem Jahr 2000 der Schützengesellschaft an, Schwester Lisa war bereits Ehrendame. Papa Michael zählte gestern daher auch zu den ersten Gratulanten im Schießstand. Den Vogel habe er auch für seinen verstorbenen Opa – ebenfalls begeisterter Schütze – geschossen, sagte der neue Prinz, dessen großes Hobby neben dem Schützenfest der Fußball ist und der vielleicht Grundschullehrer werden möchte. Luca Czernio besucht die Q2 des Evangelischen Gymnasiums – ebenso wie seine 18-jährige Prinzessin Jacky Cyriax. Im Spanischkurs seien sie Sitznachbarn, „da haben wir uns überlegt, dass wir das zusammen machen können“, erzählte die frischgebackene Prinzessin, die nach dem Abitur zur Bundespolizei gehen möchte. Beim letzten Schützenfest war die neue Prinzessin nicht dabei. Zu diesem Zeitpunkt weilte sie im Rahmen eines Austauschjahres in Brasilien.

Prinzenvogelschießen in Meinerzhagen Zur Fotostrecke

Fünf junge Schützen durften sich gestern ebenfalls besonders freuen, sie trafen die Insignien. Die Krone sicherte sich um 16.18 Uhr Sascha Reinhold mit Schuss Nummer 36, der Reichsapfel fiel 32 Minuten später nach dem 71. Schuss, abgegeben von Tobias Funke. Phil Meyer traf mit Schuss 107 um 17.10 Uhr das Zepter. Luca Köhler brachte 15 Minuten darauf mit dem 136. Schuss den rechten Flügel zu Fall, der linke Flügel fiel um 17.44 Uhr nach Treffer 177 von Marvin Schiffbahn. Gleich zwei Insignien seien jeweils gefallen, bevor er als nächster Schützer an der Reihe gewesen wäre, erinnerte sich Luca Czernio. Ihm gelang dafür der ganz große „Coup“ des spannenden Schießkrimis.