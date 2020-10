Große Freude über neuen Sandkasten

Große Freude herrscht beim Evangelischen Kindergarten an der Otto-Fuchs-Straße über einen neuen Sandkasten.

Meinerzhagen - „Wir haben selbstgemachte Marmelade verkauft und andere kleine Aktionen gestartet – aber ohne die Spende der Volksbank in Südwestfalen hätte das Geld für den Bau unseres neuen Sandkastens nicht gereicht“, berichtet Joan Rosga, Fördervereins-Vorsitzende des Evangelischen Kindergartens Otto-Fuchs-Straße.

Regionalbeirat sprach sich für Unterstützung aus

Ansprechpartnerin für Joan Rosga war in diesem Fall Nadine Blume. Sie gehört dem Volksbank-Regionalbeirat für Meinerzhagen, Valbert, Marienheide und Müllenbach an, der sich für die Unterstützung des Sandkasten-Projekts aussprach. Zu Beginn der Woche überreichten Nadine Blume und Volksbank-Teilmarktleiter Sebastian Vogt den Spendenscheck in Höhe von 1800 Euro an Joan Rosga.

Symbolische Übergabe

Die symbolische Übergabe fand vor dem bereits fertiggestellten Sandkasten statt. Gartenbauer Christian Görlitz hatte die Corona-bedingte Schließung im Frühjahr genutzt, um das beliebte Spielgerät aufzubauen und mit Sand zu befüllen. „Als der Kindergarten nach dem Lockdown wieder geöffnet hatte, haben sich die Jungen und Mädchen riesig über das verbesserte Spielangebot gefreut“, so Joan Rosga.