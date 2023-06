Kunstrasen erst nach Saisonstart fertig: Fußballclub muss ausweichen

Von: Frank Zacharias

Teilen

Von Weitem kaum sichtbar, aber der Kunstrasen an der Oststraße hat seine besten Zeiten längst hinter sich: Mitte September soll ein neuer verlegt worden sein. © Zacharias, Frank

Der Kunstrasenplatz an der Oststraße hat seine besten Jahre hinter sich – da sind sich alle einig. Sei es der RSV Meinerzhagen als Hauptnutzer der Anlage oder auch die Stadt als Eigentümerin. Doch einen Termin für die Erneuerung gab es zunächst trotz langer Vorplanung nicht. Bis jetzt.

Meinerzhagen – Rückblick: Der Austausch des Geläufs ist schon seit einigen Jahren geplant. 580 000 Euro standen dafür bereits für das Jahr 2021 im Haushaltsplan der Stadt. Mangels der einst noch eingeplanten Förderung wurde aus dem Termin nichts. Doch schon zuvor war das Jahr 2023 als „Jahr der Erneuerung“ ausgerufen worden. Daran hält die Stadt auch fest – aus der Hoffnung des RSV, den neuen Rasen schon zum Saisonstart der Westfalenliga am 13. August nutzen zu können, wird allerdings nichts. Und das sorgte bei einigen Vereinsmitgliedern bei der jüngsten Jahreshauptversammlung zumindest für Unverständnis.

„Natürlich hätte auch ich mir gewünscht, dass es schneller geht, aber die Firmen sind mit Aufträgen dicht“, sagt Jürgen Tischbiereck, zuständiger Fachbereichsleiter im Meinerzhagener Rathaus. Doch er sieht nun Licht am Ende des Tunnels: Das mit der Verlegung beauftragte Unternehmen habe als realistischen Zeitpunkt des Baubeginns die 32. Kalenderwoche angekündigt. Die beginnt am 7. August, womit eine Fertigstellung zum Saisonstart de facto unmöglich wäre. Für den Austausch werden circa vier Wochen angepeilt. Komplett abgeschlossen ist die Maßnahme aber auch dann noch nicht: „Im Anschluss müssen wir noch einen Filterschacht wegen der Einleitung des anfallenden Regenwassers in die Volme verbauen“, sagt Jürgen Tischbiereck, der dafür aber nicht mit Einschränkungen des Trainings- oder Spielbetriebs rechnet.

Alleine Filteranlage kostet fast 100.000 Euro

Diese Filteranlage hat die Aufgabe, aufgeschwemmte Mikroplastikreste – sei es altes Granulat oder abgebrochene Kunstrasenhalme – aufzunehmen und nicht in die Volme abfließen zu lassen. Alleine für diese Vorrichtung muss die Stadt laut dem Fachbereichsleiter fast 100.000 Euro in die Hand nehmen. Insgesamt, so erklärt Tischbiereck, liege man nun bei Gesamtkosten für die Maßnahme in Höhe von etwa 530.000 Euro – immer noch unter dem Haushaltsansatz, aber über dem, was auch er sich einst erhofft hatte, wie der Fachbereichsleiter einräumt. „Aber letztlich ist es in diesem Bereich nicht anders als zum Beispiel bei Wärmepumpen. Man hat das Gefühl, dass in allen Städten derzeit neue Kunstrasenplätze gebaut werden. Das lassen sich die Hersteller bezahlen.“ Und die Auftragslage gehe zulasten der Schnelligkeit: Jeder Rasen werde individuell für einen Auftrag hergestellt, da er konfektioniert werden muss. Insgesamt sieben Wochen müssten zur Herstellung des Rasens anvisiert werden.

Volle Auftragsbücher der Unternehmen

Hinsichtlich des zuletzt geäußerten Ärgers beim RSV betont der Fachbereichsleiter, dass es über die vollen Auftragsbücher der Unternehmen hinaus selbst keine Probleme gebe. „Die Submission zur Kunstrasenerneuerung fand am 28. April statt“, erinnert Tischbiereck. Der Beschluss zur Auftragsvergabe erfolgte in der anschließend nächstmöglichen Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 11. Mai.

„Das Auftragsschreiben ist am 15. Mai verschickt worden. Für Verzögerungen sorgten allerdings Rückbau- und Recyclingunternehmen, die den alten Rasen aufnehmen müssen und als Subunternehmen für den Sportplatzbauer unterwegs sind.“ Sie hätten ebenfalls kaum freie Kapazitäten, sagt Tischbiereck, der angesichts der aktuellen Planungen die Zahl der Spiele, die der RSV also auf fremden Plätzen austragen müsste, für überschaubar hält.

Verklumptes Granulat sorgte schon im Jahr 2018 für Probleme: Seither musste das Spielfeld mithilfe der Feuerwehr regelmäßig vor den Spielen gewässert werden. © Beil

Einer, der natürlich zuvorderst die Interessen des RSV Meinerzhagen vertreten muss, ist Dirk Rebein. Der Vorsitzende des Fußballvereins hätte natürlich gerne lieber jetzt als gleich einen neuen Platz an der Oststraße. Aber er weiß auch: „Die Wünsche, die die Vereine haben, sind nicht immer umsetzbar.“ Angesprochen auf die Debatte in der jüngsten Jahreshauptversammlung will Rebein den Druck vom Kessel nehmen. „Man muss ja auch sagen, dass die Verwaltung nicht nur mit dem RSV Meinerzhagen beschäftigt ist. Insgesamt sind alle Berührungspunkte, die wir mit der Stadt hatten, super gelaufen. Jürgen Tischbiereck hat sich da schon sehr für uns eingesetzt.“

Kierspe als Ausweichort?

Ob und wie der RSV nun auf die Stadion-Sperrung zum Saisonbeginn reagiert, stehe aber noch nicht fest. „Als Ausweichspielort würden wir sicher Kierspe bevorzugen“, sagt Dirk Rebein. Für das Training würde sich hingegen etwa die Anlage des FC Schreibershof anbieten. „Und die Jugendmannschaften müssten wir vermutlich auf dem Ascheplatz trainieren lassen. Man kann den Jüngsten ja nicht zumuten, wer weiß wie lange Fahrten auf sich zu nehmen.“

Wenn alles nach Plan läuft, soll der Platz an der Oststraße Mitte September wieder bespielbar sein: Mit einem hochmodernen Kunstrasen, dessen spiralförmige Halme sich schnell wieder aufrichten und deren Untergrund mit einem Sand-Kork-Gemisch verfüllt ist. Bleibt nun nur die Hoffnung, dass sich der Untergrund tatsächlich als so stabil erweist, wie Probeentnahmen im Frühjahr erhoffen lassen. Mit Unebenheiten wie sie zuletzt beim RSV Listertal nach Aufnahme des alten Rasens deutlich wurden, rechnet man an der Oststraße nicht – vor Überraschungen ist man aber natürlich auch dort nicht gefeit.