Schützenfest in Hunswinkel: Neuer Prinz und besondere Ehrung

Von: Luitgard Müller

Triumphzug in die Listerhalle: Der neue Prinz Niklas Husdetz und seine Prinzessin Nele Schild wurden gefeiert. © Müller, Luitgard

Um 18.40 Uhr fiel am Sonntagnachmittag beim Schützenfest in Hunswinkel auch der Prinzenvogel. Niklas Hudetz hatte ihm nach rund zwei Stunden den Garaus gemacht und sich so die Prinzenwürde gesichert. Zu seiner Prinzessin wählte er Nele Schild aus Listringhausen.

Hunswinkel – Zum Auftakt des zweiten Schützenfesttages konnte gleich beim Antreten ein Urgestein des Vereins Zur Listertalsperre geehrt werden. Wolfgang Schürholz, Jahrgang 1931, der älteste aktive Schütze des Vereins, wurde für seine 70-jährige Vereinstreue mit den Orden des Sauerländer Schützenbundes ausgezeichnet. „Schnipp“, wie der gelernte Friseur von seinen Freunden gerne genannt wird, war vor 40 Jahren König im Listertal, gemeinsam mit seiner Frau Anneliese.

Nach dem Abholen der amtierenden Majestäten schlängelte sich der Festumzug durchs Dorf, wo am Ehrenmal der Verstorbenen gedacht wurde. Und nach einer kurzen Rast in der Listerhalle, wo die Musikfreunde Schreibershof mit einem Konzert unterhielten, führte der Fanfarenzug Meinerzhagen das Prinzenpaar Brian Busenius und Sarah Nollmann begleitet vom Prinzenclub zur Vogelrute, wo ihre dreijährige Amtszeit bald enden sollte. 29 Schützen legten zunächst auf den vom Valberter Theo Busch gefertigten Vogel an. Nach 28 Minuten und 60 Schuss holte Niklas Alschner die Krone herunter, fünf Minuten später mit dem 73. Schuss Linus Groll das Zepter. Marius Hudetz traf mit dem 116. Schuss den Apfel. Eliha Theobald holte den rechten Flügel (148. Schuss), Till Benninghaus den linken (175. Schuss). Neun Schützen bestritten die Endrunde, die nach 46 Minuten, um 18.40 Uhr, mit dem 56. Schuss Kaliber 16 von Niklas Hudetz mit den entscheidenden Treffer beendet wurde.

Vor der Krönung des neuen Prinzenpaares am Abend in der Listerhalle wurde auch der Sieger des Preisvogelschießens geehrt. Jannik Homuth hatte es mit den 535. Schuss Kleinkaliber erfolgreich beendet. Insignienschützen waren Martin Marzinek (Krone), Thomas Benninghaus (Zepter), Till Benninghaus (Apfel), Fabian Lück (rechter Flügel) Patrick Plate (linker Flügel). Ausgezeichnet mit den Zeichen ihrer neuen Macht schritt das Prinzenpaar Niklas Hudetz und Nele Schild die Front der jubelnden Schützen ab und eröffnete mit einem Tanz den letzten Abend des diesjährigen Schützenfestes im Listertal.