Pastor Stefan Beilicke in Messe eingeführt

Auch Kreisdechant Patrick Schnell verstärkt Katholische Pfarrei

+ © Goldbach Pfarrer Thomas Köster (Bochum), Kreisdechant Patrick Schnell, Pastor Stefan Beilicke und Pastor Gregor Myrda (von links) feierten zusammen die Messe, in der Pastor Beilicke in seine neue Aufgabe eingeführt wurde. © Goldbach

Meinerzhagen - Dunkel blieben die katholischen Kirchen in Kierspe und Valbert sowie auch St. Martin in Meinerzhagen. Doch ohne eine Messe waren die Katholiken der Pfarrei St. Maria Immaculata am Samstag dennoch nicht.