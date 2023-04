Neuer Parkraum für Fahrräder - und für Autos?

Von: Sarah Lorencic

Teilen

An zwei Stellen in Meinerzhagen können Fahrradfahrer ihre Bikes seit wenigen Tagen abstellen: Vor der Hirsch-Apotheke und an der Hauptstraße/Ecke Gerichtstraße. © Sarah Lorencic

Zwei neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gibt es jetzt in der Innenstadt. Einmal wird die Frage nach Parkplätzen für Autos laut.

Meinerzhagen – Es gibt zwei neue Fahrradständer in der Stadt. An der Hauptstraße, Ecke Gerichtstraße sowie vor dem Fotofachgeschäft Heyder gleich neben der Sitzbank, die im vergangenen Jahr als Bestandteil der Fördermaßnahmen zur Aufwertung der Fußgängerzone aufgestellt worden ist. Entstanden ist die Idee, mehr Fahrradständer aufzustellen, durch eine Anregung von Birgit Claus (Grüne) im Bauausschuss im Oktober 2022.

Sinnvoll seien die Fahrradbügel in jedem Fall mit Blick auf die steigende Zahl an Radfahrern in der Stadt, sagt auch Jürgen Tischbiereck, Fachdienstleiter Bauen und Wohnen. Und auch Marc Heyder, Inhaber des Fotogeschäfts Heyder, war für die Errichtung der Fahrradständer – vor allem mit Blick auf die teuren E-Bikes, die man sicher festmachen können sollte, wie er sagt.

Parkraum wird bald wieder Thema

Eine ganze Zeit konnte man aufgrund einer Ausnahmeregelung vor der Hirsch-Apotheke und dem Fotogeschäft parken, weil der Otto-Fuchs-Platz umgebaut worden war. Doch mit Aufhebung dieser Regelung Mitte 2022 hörte das zur Gewohnheit gewordene Parken an dieser Stelle nicht auf. Marc Heyder sagte im Gespräch mit unserer Zeitung im Juni, dass das an der fehlenden Kommunikation seitens der Stadt lag.

Eine der zwei Ruhebänke, die 2022 in der Stadt aufgestellt wurden, hat damit im Grunde auch nebenbei den Zweck erfüllt, Autos vom Parken an dieser Stelle zu hindern. Wo aber mit dem Bau des Kommerziellen Zentrums auf den aktuellen Parkflächen, geparkt werden soll, wird einmal mehr Thema in der Verwaltung und Politik, wie Marc Heyder in seiner Funktion als UWG-Ratsherr prognostiziert.

Vor der Hirsch Apotheke und Foto Heyer steht jetzt auch ein Fahrradständer © Lorencic, Sarah

Für die Grünen-Fraktion ist klar, dass die Verwaltung das „eindeutige Ziel verfolgt, ein Parkhaus zu errichten“. Das betonte Karl Hardenacke im Haupt- und Finanzausschuss Ende Januar. Seine Argumente dafür liegen auf der Hand beziehungsweise in den Gutachten, die die Stadt bisher gemacht hat. Die „Verkehrsuntersuchung Parkhaus Kapellenweg“, das „Geräusch und Immissionsschutzgutachten“ und die „Artenschutzprüfung“, beziehen sich nur auf den Bau des Parkhauses.