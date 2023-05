Neuer Notruf: Testhaushalte gesucht

Sandra Thometzek präsentiert den mobilen Notrufschalter als Button (Knopf) und als Uhr. Ab Mitte Mai sucht die Firma IQfy nun Testhaushalte. © Hahn

Die Firma IQfy aus Meinerzhagen entwickelt ein besonderes System für Privatpersonen - als Knopf oder Uhr.

Meinerzhagen – Wenn man älter wird, nimmt die Gebrechlichkeit des eigenen Körpers zu. Auch die Gefahr, unerwartet zu stürzen und sich selbst nicht helfen zu können, wird zu einem Problem. Wer mit einer älteren Person in einem Haushalt lebt, weiß, dass die Sorge, nicht schnell genug einen Sturz oder ein Problem mitzubekommen, groß ist. Denn im eigenen Haushalt gibt es kein verbautes Alarmsystem wie in einem Krankenhaus oder Pflegeheim. Zudem hat nicht jede ältere Person den Wunsch, mit einem Pflegedienst zusammenzuarbeiten, sondern möchte vielleicht lieber von der eigenen Familie gepflegt werden und – so weit es geht – noch selbstbestimmt leben. Oftmals ist nicht einmal eine Pflegestufe erreicht. Für genau solche Fälle hat die Firma IQfy aus Meinerzhagen einen mobilen Notruf für private Haushalte entwickelt.

IQfy wurde im Jahr 2011 gegründet und stellt innovative Assistenzsysteme für stationäre und private Pflege her. Der Fokus liegt hier auf einer kabellosen und batterielosen Technik. Für Pflegeeinrichtungen bietet IQfy unter anderem Notrufbutton an, die ebenfalls ohne Kabel und Aufwand an verschiedenen Stellen befestigt werden können. In jedem der Knöpfe ist ein kleines piezoelektrisches Element verbaut, das beim Drücken des Schalters ausreichend Strom erzeugt, um ein Signal an den zentralen Funkempfänger NAVI zu senden. Der Funkempfänger wiederum sendet ein Signal an die jeweilige Rufanlage und alarmiert das Personal.

In das System kann eine eSim eingeführt werden. So können per Handy auch Personen alarmiert werden, die sich nicht im Haus befinden. © Hahn, Laura

„Daraus hat sich eine hohe Nachfrage für private Haushalte ergeben“, erzählt Sandra Thometzek von der Firma IQfy. „So einen Notruf kann man schnell installieren, ohne dass man an einen Pflegedienst herantreten muss. Und der Hilferuf geht direkt an die Familien.“ Der Sensor des Schalters sendet ebenfalls an einen Funkempfänger, der sich im Haus befindet. Gleichzeitig funktioniert der Notruf über ein App-System. Hierfür befindet sich eine eSim (elektronische Sim) in dem Gerät und sendet den Notruf direkt an ausgewählte Handynummern, zum Beispiel von Verwandten – sollte keiner im Haus sein.

„Wir wollen keine Pflegedienste ersetzen, sondern einen selbstbestimmten Notruf für Familien gewährleisten. Die Hilfe erfolgt so, wie der Betroffene es gerne hätte“, sagt Thometzek. Die Theoriephase ist abgeschlossen, nun sollen die Notrufschalter in der Praxis eingeführt werden. Den Notrufschalter gibt es nicht nur in Form eines Buttons, sondern auch in Form eines Armbands.

„Die gesuchten Testpersonen sollen Haushalte sein, die einen Menschen betreuen, der sturzgefährdet ist und nicht mit einer Pflegefirma zusammenarbeiten möchte. Die also eine Lösung suchen, ohne externe Betreuer zu beauftragen“, erklärt Sandra Thometzek.

Zusätzlich muss keine bauliche Veränderung für ein solches Notrufsystem vorgenommen werden. Gesucht werden fünf bis sechs Haushalte, die den mobilen Notruf über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen testen. So können Fragen geklärt werden, die aus der Testphase hervorgehen und die Firma kann das Produkt weiter optimieren bis hin zur Marktreife.

Interessierte Haushalte können telefonisch oder per E-Mail an info@iqfy.de Kontakt mit IQfy aufnehmen.