Neuer Markthändler: Fast wie „Gassmann“

Wochenmarkt Meinerzhagen

+ © Lorencic, Sarah Merve Celik hat ab und zu auch seine Ehefrau dabei. Der Remscheider verkauft Haushaltswaren und vieles mehr. © Lorencic, Sarah

„Eigentlich alles“ hat Merve Celik zu bieten an seinem Marktstand. Das erinnert an das ehemalige Kaufhaus Gassmann.

Meinerzhagen – Gassmann hat geschlossen, aber auf dem Wochenmarkt gibt es jetzt einen neuen Stand, der im Kleinen anbietet, womit das Kaufhaus die Meinerzhagener 50 Jahre versorgte. Nähgarn, Knöpfe, Bettwäsche, Töpfe, Pfannen, Gardinen, Pantoffeln, Kleidung, ja, „eigentlich alles“ gibt es an dem neuen Marktstand von Merve Celik – gleich neben dem Honigstand von Imker Andrey Chagochkin.

Zum zweiten Mal erst war der Remscheider in Meinerzhagen auf dem Otto-Fuchs-Platz am vergangenen Freitag. Alle zwei Wochen wird er nun kommen und erhofft sich auf viele nette Kunden, die bei ihm etwas finden. Vor allem für den Haushalt finden hier Männer und Frauen nahezu alles, was man brauchen kann. Und was der 60-Jährige nicht hat, besorgt er, sagt er und lacht.

+ Messer für den alltäglichen Gebrauch gibt es im Sechserpack t und mit verschiedenen bunten Griffen. © Lorencic, Sarah

Eine Sparte soll vor allem muslimische Kundinnen und Kunden auf den Markt locken. Im Angebot hat er neben dem klassischen Tee-Zubereiter auch Gebetsteppiche, eine große Auswahl an verschiedenen Kopftüchern und Gebetsketten. Die Kette besitzt 99 Perlen entsprechend den 99 Namen Allahs. Sie ist in drei Bereiche mit jeweils 33 Kugeln gegliedert. Besonders nach dem Gebet nutzen Muslime die Gebetskette für die Lobpreisung Allahs und sagen 33 Mal „Subhanallah“, was „Gott ist fern von Unvollkommenheit“ bebeutet, 33 Mal „Alhamdulillah“, also „Gott sei Dank“ und 33 Mal „Allahu Akbar“ – „Gott ist der Größte“.

Weil auch Beten mit der Zeit geht, hat Merve Celik nicht nur Ketten, sondern auch kleine Zähler, die man sich wie eine Uhr um den Finger binden kann und für jede Lobpreisung einen kleinen Knopf drückt.

+ Nähgarn und alles, was man sonst so im Haushalt braucht, gibt es am neuen Stand von Merve Celik aus Remscheid. Geht es nach Marktmeister Thomas Schwan hat dieses Angebot noch auf dem Markt in Meinerzhagen gefehlt. © Lorencic

Der Remscheider kommt ursprünglich aus der Türkei, genauer gesagt aus der Provinz Aksaray. Diese liegt nicht am Meer, sondern im Landesinnern umgeben von einer bergigen Landschaft. In Remscheid aber gefällt es dem 60-Jährigen auch. 1992 ist er nach Deutschland gekommen und beschickt auch seitdem Wochenmärkte in der Region. Neben Meinerzhagen ist er auch in Solingen, Bergneustadt und Lüdenscheid zu finden. Marktmeister Thomas Schwan freut sich über die Erweiterung, wie er sagt. Solch ein Angebot habe auf dem Markt noch gefehlt.