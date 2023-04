Neuer Kiosk an beliebter Talsperre lädt ein

Der Kiosk an der Listertalsperre ist eröffnet. © Hahn, Laura

Der neue Kiosk an der Listertalsperre hat endlich eröffnet. Und es gibt noch weitere Pläne.

Meinerzhagen - Die Eröffnungsfeier von „Ela´s Seeblick Kiosk“ auf dem Campingplatz Seeblick an der Listertalsperre in Meinerzhagen am Samstag war ein voller Erfolg. Trotz des regnerischen Wetters war die Veranda des Kiosks bereits kurz nach Beginn der Feier gut gefüllt. Für die Besucherinnen und Besucher gab es Kaffee, Kuchen, Leckeres vom Grill und Getränke.

„Besonders dankbar bin ich für die große Unterstützung meiner Familie“, freute sich Manuela Hogrebe. Gemeinsam mit ihrer Familie wird sie bald selber in dem Haus auf dem Campingplatz Seeblick wohnen. Dafür soll zeitnah ein Gastraum zu einem Wohnraum umgebaut werden, heißt es vor Ort auf Nachfrage von come-on.de.