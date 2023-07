Neuer Kaiser und neuer König

In Hunswinkel gibt es zwei neue Regenten

+ © Goldbach Rüdiger Engel ist neuer Kaiser bei den Listertaler Schützen und freute sich unbändig. © Goldbach

SCHÜTZENFEST Unbändige Freude bei Jens Groll und Rüdiger Engel

Hunswinkel – Zwei neue Majestäten haben die Listertaler Schützen, Jens Groll ist ihr neuer Schützenkönig und Rüdiger Engel ihr neuer Kaiser.

Beiden war es anzusehen, dass sie sich über ihre neue Würde unbändig freuten.

Bei gutem Schützenfestwetter fand das Königsvogelschießen statt. Mehr als 50 Schützen nahmen Aufstellung, um dem Vogel zuzusetzen. Zuerst wurde mit dem Kleinkalibergewehr auf die Insignien geschossen, dann gewechselt auf Brenneke. In einem spannenden Kampf holte um 16.25 Uhr die Krone Florian Rodemers mit dem 25. Schuss Kleinkaliber. Das Zepter sicherte sich um 16.30 Uhr Brian Busenius mit dem 43. Schuss, den Apfel Niklas Hudetz mit dem 59. Schuss. Den rechten Flügel holte um 16.41 Uhr Jörg Busenius mit dem 86. Schuss herunter und den linken Flügel um 18.54 Uhr Tom Schindler mit dem 132. Schuss Kleinkaliber. Nun wurde nicht nur das Gewehr auf Brenneke gewechselt, auch die Aspiranten auf die Königswürde veränderten sich. Übrig blieben als ernst zu nehmende Schützenbewerber Stefan Rötelmann, Dennis Busenius, Holger Körby und Jens Groll. Schon bald, mit dem 36. Schuss Brenneke, holte Jens Groll den Vogel herunter und von da ab war seine Freude über den Königsschuss nicht mehr aus seinem Gesicht zu vertreiben. Er strahlte mit der Sonne um die Wette und nahm die vielen Glückwünsche seiner Schützenkollegen und Freunde in Empfang. Zu seiner Königin wählte er seine Ehefrau Stefanie.

+ Neuer Schützenkönig im Listertal ist seit Samstag Jens Groll und seine Königin, seine Ehefrau Stefanie. © Gertrud Goldbach

Kaum waren Jens Groll und seine Königin Stefanie in die Listerhalle getragen, wurde auch der Kaiservogel hochgezogen und es begann der Wettkampf um die Kaiserwürden. 14 Mitbewerber, alles ehemalige Schützenkönige aus dem Listertal, formierten sich um den Schießstand. Spannend wurde es, fiel doch kurz vor dem Ende der Rumpf des Vogels, doch das Zepter wollte noch nicht mit. Einige Durchgänge brauchten die Listertaler noch, bis nach insgesamt 34 Minuten und 50 Schuss mit dem Kaliber 16 auch der Restvogel herunter fiel und Rüdiger Engel zum neuen Kaiser machte. Auch ihm war seine große Freude anzusehen und sie wich den Abend nicht mehr aus seinem Gesicht. „Vor 20 Jahren waren ich und meine Frau das regierende Schützenkönigspaar im Listertal“, so Rüdiger Engel. „Es freut mich jetzt sehr, die Tradition mit meiner jüngsten Tochter Belinda fortführen zu können und für fünf Jahre Kaiser zu sein.“ Mit dem glücklichen Schuss von Rüdiger Engel haben die Valberter Jäger nun auch den dritten Kaisertitel für sich sichern können. In Rinkscheid regiert derzeit Kaiser Frank Valenthorn, in Valbert Klaus Haferkorn und in Hunswinkel nun Rüdiger Engel.

Am Freitagnachmittag hatten die Listertaler bei ihrem Kinderschützenfest bereits Leon Böhler und Wiebke Bücker als Kindermajestäten ausgemacht.