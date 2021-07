Bargeldversorgung in roter „Dose“

Sparkasse macht Versprechen wahr

+ © Göran Isleib Im Bereich Grotmicke wurde ein neuer Geldautomat aufgestellt. © Göran Isleib

Ein neuer Geldautomat der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen ist im Bereich Grotmicke in Betrieb gegangen.

Meinerzhagen - Vor rund einem Jahr hatte sich die Sparkasse entschlossen, den Empfehlungen des Landeskriminalamts zu folgen, nämlich Geldautomaten, die sich außen an Wohnhäusern befinden, nicht weiter zu betreiben. Seinerzeit war es verstärkt zu Sprengungen der Geldausgabegeräte gekommen. „Um Anwohner und Gebäude zu schützen, sind wir der Empfehlung des LKA selbstverständlich nachgekommen“, so Roman Kappius (Vorstandsvorsitzender) und betont weiter: „Gleichzeitig haben wir uns Gedanken über eine Alternative gemacht, denn der Standort an der Grotmicke sollte unseren Kunden auch weiterhin zur Verfügung stehen.“ Inzwischen hat sie ihr Versprechen wahr gemacht.

Die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen freue sich, den neuen Geldautomaten auf dem Parkplatz an der Grotmicke, nun final in Betrieb nehmen zu können.



Die rote „Dose“ dürfte vielen Bürgern schon aufgefallen sein, bis Ende vergangener Woche war der Automat aber noch nicht betriebsbereit. Die Einwohner im Bereich Grotmicke können jetzt wieder auf den Bargeldservice in Wohnortnähe zurückgreifen. Das neue Gerät in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes entspricht dem technisch neuesten Stand und ist mit eine Videoüberwachung ausgestattet. Zur Verfügung steht das Gerät aber nur – nach einer LKA-Empfehlung – zwischen 6 und 23 Uhr.



Der Geldautomat verfüge über neueste Sprengschutztechnik und stelle künftig für die Anwohner und umliegende Gebäude kein Sicherheitsrisiko mehr dar.